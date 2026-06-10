宏福苑大火︱警方及廉署采取联合行动 起诉7人及两间公司25项罪、包括误杀、串谋诈骗及洗黑钱等 下午西九龙法院提堂
更新时间：14:09 2026-06-10 HKT
发布时间：14:09 2026-06-10 HKT
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警方及廉署就大埔宏福苑大火成立的联合调查小组，今日（6月10日）下午将就全面调查大火成因及该屋苑大维修工程怀疑涉及贪污等事宜的最新进展会见传媒。
当局指，经深入调查及向律政司索取法律意见后，警方及廉署今日落案起诉七名人士及两间公司合共25项控罪，涉及误杀、串谋诈骗、「洗黑钱」、企图妨碍司法公正，以及逃税。
宏福苑大火︱7人分别涉误杀、洗黑钱等罪
7名被起诉人士分别在宏福苑大维修工程期间担当不同角色，包括工程顾问公司的董事及该公司聘用的注册检验人员，以及工程总承建商的董事。两间被起诉公司则分别为宏福苑大维修工程的工程顾问公司及工程总承建商。
两宗案件今日下午在西九龙裁判法院提堂。
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