「仿糖果」包装用品屡现误食意外 政府：过去3年逾600宗误食求医个案 儿童占三分一

过往不时发生儿童误食包装近似糖果的非食用产品，导致不适食入院的意外，其中近日就有小学生因误服包装近似糖果的入浴剂而送院。这类用品往往欠缺清晰的中文标示，对儿童构成误食风险。政府今日（10日）回应立法会议员梁文广质询，指过去3年误食非食品类物品求医个案达623宗，当中儿童占约三分一。

部分用品包装不清晰 过去3年仅13宗检控个案

根据政府提供数字，过去3年（2023-2025年）医院管理局香港中毒控制中心接获因误服非食品类物品而到医院求诊的个案数字，分别是241、192及190宗，总计623宗；当中涉及12岁以下儿童的个案，分别是83、56及72宗，即总计211宗。

商经局指出，任何人士向消费者提供相关产品或物品时，不论以任何形式、包装和渠道销售，均有责任确保其安全性符合相关法例要求。现时《消费品安全条例》规定制造商、进口商及供应商须确保其供应的消费品合符合理的安全程度；而《消费品安全规例》规定就消费品的包装或标签上的警示或警告，须以中文及英文表达，并且必须清楚可读。

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政府指，海关于2023年至2025年期间，一共进行5,546次巡查，并就151宗个案立案调查。该段期间，海关分别根据《消费品安全条例》及《消费品安全规例》，就13宗涉及不同类别的消费品的案件，向相关1名涉案人士及10间公司提出检控，全部被告均被定罪，被法庭判处罚款，金额由4千至3.2万元不等。

政府又指，教育局一直以来均与不同政府部门和非政府组织保持联系，就与学生的健康和安全事宜，提示学校和加强宣传；衞生署亦会向公众推广预防损伤的信息，以保障市民健康。就儿童家居安全，衞生署于2019年推出《家居用具安全指南》，针对一些可造成危险的常见家庭用品、电器及家具，提供安全使用方法的建议。