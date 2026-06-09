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13岁女童急求心肺 医管局：移植是唯一延续生命方案 吁市民捐出离世亲属器官

社会
更新时间：17:32 2026-06-09 HKT
发布时间：17:32 2026-06-09 HKT

医管局今日（9日）就一名急需换心及肺病人的情况作呼吁，指一名13岁女童急需进行心脏及肺移植。她现时在香港儿童医院儿童深切治疗部留医，情况危殆。医管局响应病人家长的紧急呼吁，希望市民踊跃支持器官捐赠，积极考虑捐出离世亲人的心脏及肺，遗爱人间，延续大爱。

O型血、身高米三至米五合适捐赠

该女童「晴晴」血型为「O+」，体重25公斤，现时肺高压及心脏衰竭，于儿童深切治疗部留医，依赖人工心肺机支援生命，心脏及肺移植是目前唯一能延续生命的方案，并已纳入心脏及肺移植轮候名单，是同体型病人的首位。合适捐赠者条件血型为O型；身高介乎130至150厘米。

「晴晴」患有先天性心脏病，历年曾接受多次心脏手术伴有肺动脉高压，需接受药物及氧气治疗，一直于香港儿童医院心脏科跟进。今年5月9日因心律不正到公立医院急症室求诊，及后转送香港儿童医院儿童深切治疗部。「晴晴」于5月16日起，情况持续恶化，开始接驳体外膜氧合器，曾经出现全身抽搐，电脑扫描显示脑硬膜下出血。

她现时在香港儿童医院儿童深切治疗部留医，情况危殆。
她现时在香港儿童医院儿童深切治疗部留医，情况危殆。

将向内地寻求「器官跨境捐赠」

鉴于「晴晴」情况十分危急，医管局除了积极在本地为病人寻找合适的心脏及肺外，亦将尽快通过相关程序，向内地寻求帮助。当内地觅得愿意捐赠器官的病人离世后，而在当地没有合适的病人接受作移植，可协调将器官跨境捐赠到香港作配对移植，为危急病人带来重生希望。

发言人强调，当寻获合适的心脏和肺时，医管局将严格按照相关的器官移植法规，从速向监管机构作出申请，确保所有程序符合有关标准及法规要求，并会尽快安排移植手术，为病人带来重生的希望。

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