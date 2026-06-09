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珠海学院疑误堕骗案损失2504万元 入禀追讨要求归还原额

社会
更新时间：15:14 2026-06-09 HKT
发布时间：15:14 2026-06-09 HKT

香港珠海学院早前误堕骗案，向2名骗徒及1间公司支付超过2504万元作薪资及学术支出等，昨入禀高等法院向对方追讨，要求法庭下令对方归还2504万元损失款项。

原告为香港珠海学院有限公司，被告依次为叶锦真、何钟凌及千汇工程设计有限公司。入禀状指，众被告精心策划骗案，假扮成支付薪资、自动付款及学术支出，基于不当得利或推定信托，明知而不诚实地协助、串谋欺诈、欺诈侵权、违反保密责任、违反默示忠实责任以及违反信托责任，博取香港珠海学院转帐了逾2504万元。香港珠海学院遂入禀，分别向3名被告追讨1730万元、381万元及392万元，并要求法庭裁定上述资产来自香港珠海学院的法律构定信托，下令重新转帐予香港珠海学院。

案件编号：HCA988/2026
法庭记者：陈子豪

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