廉署与国家监委合办亚太经合组织「廉洁促繁荣」研讨会 胡英明：廉洁是所有经济体共同责任

廉政公署与国家监察委员会合办亚太区经济合作组织「廉洁促繁荣」研讨会，一连两日在香港举行。研讨会云集多个不同成员经济体及国际组织与机构等150余位代表，共同聚焦廉洁治理促进繁荣发展的议题深入探讨和交流，构建务实合作网络。

探讨如何优化营商环境及促进公平发展

廉政专员胡英明表示，今次研讨会汇集各方专家来港，目标清晰明确，共同探讨廉洁如何建立信任、优化营商环境及促进公平发展，意义重大。廉洁并非某一经济体的专属责任，而是所有经济体的共同责任。各方踊跃参与是次由国家监委与廉署合办的研讨会，展现出共同打击贪污，推动发展的决心。

胡英明指，「中国香港的反贪模式集执法、预防和教育三管齐下，享誉国际，日后将凭借坚韧不拔、同舟共济及奋发向上的『狮子山精神』，秉持诚信理念，继续为这城市构建信任、稳定和持久的繁荣发展。」

傅奎：中国秉持腐败零容忍态度

中共中央纪律检查委员会副书记、国家监察委员会副主任傅奎为研讨会致开幕辞时表示，中国坚定不移推进全面从严治党和反腐败斗争，成功走出了一条在中共中央集中统一领导下，标本兼治、一体推进不敢腐不能腐不想腐的中国特色反腐败之路，实现了经济快速发展和社会长期稳定。今年是中国「十五五」开局之年，亦是亚太经合组织「中国年」，中国是亚太经合组织积极的参与者、贡献者，将继续与各方一道，秉持腐败零容忍态度，充分发挥廉洁的保障促进作用，深化反腐败司法执法合作，推动实现「建设亚太共同体，促进共同繁荣」的愿景，让更多发展成果惠及亚太人民。

林定国：经济体之间分享知识和经验至为重要

出任开幕主礼嘉宾的律政司司长林定国亦强调，香港是国际金融、贸易和航运中心，亦是全球最廉洁的地区之一，以健全法治闻名。过去几十年的发展历程，充分展现出廉洁如何促进社会可持续发展和经济繁荣。虽然每一个经济体都要根据各自的情况，寻找方法以宣扬廉洁，从而促进社会和经济繁荣，但经济体之间分享知识和经验至为重要。香港期望与各经济体，共同在永不停步的廉洁路上携手并进。

设有多个专题讨论环节

是次研讨会主题为「廉洁促繁荣」，邀请了证券及期货事务监察委员会主席兼廉署防止贪污咨询委员会主席黄天佑博士及联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区代表Ms Delphine Schantz 出任主题演讲嘉宾，剖析廉洁对经济体繁荣稳定发展的重要性；亦设有多个专题讨论环节，包括「强化诚信以缔造美好生活」、「构建稳健的廉洁金融系统」和「推动廉洁的跨境投资及贸易」。

与会者来自14个成员经济体，即文莱、智利、中国、中国香港、印尼、马来西亚、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、新加坡、泰国、美国及越南的反贪及执法机构要员；以及亚洲基础设施投资银行、国际反腐败学院、国际反贪局联合会及联合国毒品和犯罪问题办公室的专家及其他不同经济体的反贪精英。来自本地不同执法部门、商界代表及学者也踊跃参与。

配合「中国年」安排与会者体验中国文化

为配合亚太经合组织的「中国年」，研讨会期间亦安排与会者体验中国文化，到访香港海洋公园的「大熊猫之旅」，认识大熊猫生态。

研讨会过后，廉署明日(10日)亦会邀请与会者到廉署总部深度交流，全面认识廉署在反贪执法、预防、教育和国际联系的工作和最新发展。

