「爆粗校长」李卓兴被炒 新会商会中学登报聘新校长 须具优良品格、培养学生高尚人格

在新加坡游学团期间，在旅游巴上「爆粗」的新会商会中学校长李卓兴遭校方即时解雇，兼不予代通知金。校方在今日（9日）报章刊登招聘广告「诚聘校长」，要求申请人须具备六大条件，包括「有教育抱负、识见、能力领导本校实践办学使命及愿景，重视团队协作以发展优质教育；具备卓越领导才能及优良品格、丰富阅历及人际网络以推动学校发展」等。

要求新聘校长具卓越领导才能及优良品格

校方在招聘广告指，学校以「诚明」为校训，为学生提供德、智、体、群、美五育均衡的课程，鼓励学生发展潜能，培养高尚人格。

李卓兴遭校方即时解雇 兼不予代通知金

李卓兴于新加坡发生爆粗事件后，上月底向校董会请辞校长一职。新会商会中学办学团体及新会商会中学法团校董会日前发表联合声明，证实已即时解雇前校长李卓兴，原因为其在境外交流团期间的行为严重违反教师专业操守。

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声明指出，李卓兴身为校长，社会及家长对其以身作则的要求及期望更高。其行为不仅破坏学校声誉，亦贬损办学团体多年来兴学育才的努力。法团校董会亦会指示学校审视教职人员的行为指引，监察及确保教师遵循应有的专业操守及行为规范，要求教师以身作则、严以律己、修养品格，从而引导学生追求高尚情操。

李卓兴曾鞠躬道歉：想同同学讲「唔好学我」

李卓兴上月底接受《点新闻》访问时首度就事件致歉，他在片中流泪啜泣，并鞠躬道歉，指自己作为校长应以身作则，无论任何情况都应保持冷静和克制，但称「好可惜我自己做唔到」，承认做法不当并向公众道歉。他又向同学说「唔好学我」，呼吁任何时候都要尽力保持冷静，用理性方式解决问题，「以我为戒，唔好因一时冲动讲出一啲日后会好后悔嘅说话」。

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