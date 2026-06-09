Tyson Yoshi被指拒付演唱会光碟制作货款 遭设计公司控告违约追讨64万

歌手Tyson Yoshi去年7月举办《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱会，有设计公司指事后与Tyson Yoshi达成合作协议，将制作1000套演唱会CD，但Tyson Yoshi一方事后却拒绝接收货品及付款。涉事设计公司昨入禀区域法院控告Tyson Yoshi及其两间相关公司，指其违约，现追讨至少约64万元。

原告指双方协议由原告设计制作1000套CD

原告为Arturistic (International) Limited，被告为Tyson Yoshi程浚彦、宏星娱乐有限公司及Cart Cart Cart Limited。

入禀状指，原告公司从事产品设计业务，而宏星娱乐负责为Tyson Yoshi处理商业及财政事务，Cart Cart Cart则处理音乐和娱乐制作。

2025年12月29日，双方达成合作协议，原告方将就Tyson Yoshi的「The Villain Live in Hong Kong」演唱会设计及制作1000套蓝光CD套装，总价格为641,100元；双方分别透过文字、WhatsApp讯息和电话沟通达成协议，而同日原告方也透过WhatsApp发送3个不同产品方案及报价给被告一方。

迟迟未提供音档影片及后单方取消协议

被告一方在2026年1月7日回复及同意订购1000套产品，但由于被告一方未能提供音档和影片等，故相关产品发货期延至同年3月。原告在2月7日向被告方发出发票，被告方一直未有缴付上述款项，并在2月24日通知原告，提出取消协议及拒绝接受原告发货。

原告现指被告一方违约，遂入禀追讨约64万货款、相关存仓费用及利息等。

案件编号：DCCJ2920/2026

法庭记者：王仁昌