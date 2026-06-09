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温度过山车｜6.10气温急跌7°C最低23°C 天文台料未来九天连续有雨

社会
更新时间：13:20 2026-06-09 HKT
发布时间：13:20 2026-06-09 HKT

与低压槽相关的强雷雨区已南移至南海北部，而骤雨仍然影响广东沿岸。根据九天天气预报，天文台今日（9日）预料本港未来九天将持续有雨，明日（10日）最低气温将降至23°C，较6月9日的最高温骤降7°C。又预料周末期间华南地区将受活跃西南季候风影响，有大骤雨及雷暴。

天文台预测今日下午及晚上天气大致多云，有几阵骤雨，气温介乎25°C至30°C，吹和缓北至西北风，初时风势间中清劲。

根据九天天气预报，天文台预料一股大陆气流会在明日（10日）影响广东沿岸。受偏东气流影响，广东沿岸随后一两日天色明朗，亦有几阵骤雨，明日（10日）短暂时间有阳光，气温介乎23°C至28°C，稍后有一两阵骤雨。

天文台预料，活跃西南季候风及高空扰动会在周末至下周中期影响华南地区，该区间中有大骤雨及雷暴，周六（13日）有几阵骤雨及雷暴，气温介乎26°C至30°C；周日（14日）大致多云，气温介乎26°C至30°C，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，部分地区雨势较大；周一（15日）大致多云，气温介乎26°C至30°C，间中有骤雨及雷暴，部分地区雨势较大。

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