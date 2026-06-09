蔡一凤追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 黄有龙方质疑千万元转帐无纪录 蔡母指数千万只属等闲

赵薇前夫黄有龙多年前向太阳城集团借款参与赌局，由亚视前执行董事盛品儒太太蔡一凤担保，涉款至少6000万澳币。蔡一凤指控黄有龙事后未有支付中介费，入禀向黄有龙及相关人士追讨连本带利至少1亿元。蔡一凤母亲今早于高等法院出庭作供，被追问千万元大额转帐一定会有纪录时，蔡母否认指家族生意庞大，数千万只属等闲。黄有龙方又质疑没有任何一份文件支持母女转帐纪录，蔡母指款项在股票及物业市场投资中抵消了。

原告人蔡一凤由大律师林瀚基代表；被告人为Chow Hai Yen及黄有龙，由大律师邓建文代表。蔡一凤早前在供词中解释太阳城集团作为「叠码仔」，会向澳洲皇冠赌场「攞码」，太阳城集团及下线则会觅来赌客，抽佣一同分享利润，而蔡一凤母亲则为太阳城集团投资人，投资了2000万元「放数」，惟蔡一凤坦言自己才是真正的「幕后老板」。蔡一凤另解释指蔡一凤母亲之外，施先生是另一个担保人，邓建文质疑蔡一凤母亲没有「放数」，蔡一凤供词提及母亲只为符合案情，蔡一凤否认。

蔡一凤母亲今出庭作供，邓建文盘问时问到从黄有龙方收取的1.4亿元中，是否有5000万元转帐予施先生，蔡母指当中有3分之1转帐予施先生，惟已忘记了是4000万元还是5000万元。邓建文追问大额转帐一定会有纪录，蔡母否认指家族生意庞大，数千万只属等闲。蔡一凤早前供称给予母亲部份款项，蔡母今指其复又指示蔡一凤买珠宝。邓建文问及款项是否转帐过户，蔡母回答只经澳门帐户转帐。邓建文质疑没有任何一份文件支持转帐纪录，蔡母指款项在股票及物业市场投资中抵消了。

案件编号：HCA474/2019

法庭记者：陈子豪