Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡一凤追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 黄有龙方质疑千万元转帐无纪录 蔡母指数千万只属等闲

社会
更新时间：12:28 2026-06-09 HKT
发布时间：12:28 2026-06-09 HKT

赵薇前夫黄有龙多年前向太阳城集团借款参与赌局，由亚视前执行董事盛品儒太太蔡一凤担保，涉款至少6000万澳币。蔡一凤指控黄有龙事后未有支付中介费，入禀向黄有龙及相关人士追讨连本带利至少1亿元。蔡一凤母亲今早于高等法院出庭作供，被追问千万元大额转帐一定会有纪录时，蔡母否认指家族生意庞大，数千万只属等闲。黄有龙方又质疑没有任何一份文件支持母女转帐纪录，蔡母指款项在股票及物业市场投资中抵消了。

原告人蔡一凤由大律师林瀚基代表；被告人为Chow Hai Yen及黄有龙，由大律师邓建文代表。蔡一凤早前在供词中解释太阳城集团作为「叠码仔」，会向澳洲皇冠赌场「攞码」，太阳城集团及下线则会觅来赌客，抽佣一同分享利润，而蔡一凤母亲则为太阳城集团投资人，投资了2000万元「放数」，惟蔡一凤坦言自己才是真正的「幕后老板」。蔡一凤另解释指蔡一凤母亲之外，施先生是另一个担保人，邓建文质疑蔡一凤母亲没有「放数」，蔡一凤供词提及母亲只为符合案情，蔡一凤否认。

蔡一凤母亲今出庭作供，邓建文盘问时问到从黄有龙方收取的1.4亿元中，是否有5000万元转帐予施先生，蔡母指当中有3分之1转帐予施先生，惟已忘记了是4000万元还是5000万元。邓建文追问大额转帐一定会有纪录，蔡母否认指家族生意庞大，数千万只属等闲。蔡一凤早前供称给予母亲部份款项，蔡母今指其复又指示蔡一凤买珠宝。邓建文问及款项是否转帐过户，蔡母回答只经澳门帐户转帐。邓建文质疑没有任何一份文件支持转帐纪录，蔡母指款项在股票及物业市场投资中抵消了。

案件编号：HCA474/2019
法庭记者：陈子豪

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
20小时前
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
2小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
5小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
23小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
22小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
2小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
5小时前
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
15小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
14小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
2小时前