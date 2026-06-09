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天马影视内幕交易案 黄百鸣罪名成立入狱5个月、罚款约9.9万元

社会
更新时间：12:18 2026-06-09 HKT
发布时间：12:18 2026-06-09 HKT

79岁导演黄百鸣（原名黄栢鸣）于第三方协商收购天马影视股份期间，怂使胞妹购入天马影视股份，遭证监会落案起诉。黄百鸣早前经审讯后被裁定内幕交易罪成，裁判官高伟雄今于西九龙裁判法院判刑时指，尽管黄百鸣对香港电影业奉献一生，胞妹获得的实际利益不算大，惟黄百鸣身为天马影视的股东，其举动会令公众对香港证券市场的信心造成影响，黄百鸣因本案声誉受损及影响身心健康不能成为减刑理由，判处黄百鸣入狱5个月、罚款逾9万9千元、及调查费用约37万4千元。黄百鸣申请保释等候上诉获批。

官指对港电影业贡献非凡

高官判刑时指，黄百鸣对香港电影业贡献非凡，其年事已高、重犯机会低，案中的犯案手法亦不复杂，胞妹获得的实际利益不算大，惟黄百鸣身为天马影视的股东，对出售股份有绝对话语权，其举动会令公众对香港证券市场的信心造成影响。高官续指，能接触到内幕消息的人大多数有良好背景，故被告有良好背景并不能作减刑理由，辩方称黄百鸣因本案声誉受损及影响身心健康亦非特殊理由。

念热心公益服务社会判监5个月

高官同意，涉及内幕交易的调查须花费长时间，索取及检阅大量文件，亦须与不同证人会面，由于案发至今已8年半，尽管没有不合理延误，惟黄百鸣经历再拘捕及落案起诉，因本案不明朗因素造成焦虑，念黄百鸣热心公益、服务社会，终判处黄百鸣入狱5个月、罚款逾9.9万元、调查费及讼费约37.4万元。黄百鸣随后申请保释等候上诉获批，续准以20万保释等候上诉。

被告黄百鸣，被控于2017年8月25日至10月17日期间在香港，与某上市法团（即传递娱乐有限公司，前称天马影视文化控股有限公司）有关连，并掌握他知道关于天马影视的内幕消息，而他知道或有合理因由相信黄洁珍会进行「天马影视」的上市证券交易情况下，怂使或促致黄洁珍进行该等交易。

案件编号：ESS1735/2025
法庭记者：黄巧儿

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