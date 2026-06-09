四旬伯父强奸12岁智障姪女 上下其手迫口交肛交 认5罪7.21判刑

42岁无业男子3年前多次在家性侵当时12岁轻度智障姪女，强迫性交、肛交及口交，姪女向寄养家长揭发事件。无业男今于高等法院承认强奸、非礼、肛交等5罪，他在录影会面时称姪女被他性侵时没有时间作出回应，但姪女遭强奸时表达痛楚，他也认为姪女可能不想与他发生性关系。控辩双方透露被告有一名16岁轻度智障儿子，姪女事后亦患创伤后遗症。法官张慧玲把案件押后至7月21日判刑，以待索取被告的心理报告。

被告Y.C.L.今于高等法院承认强奸、向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为、与21岁以下女童作出肛交及2项猥亵侵犯共5罪。其承认案情指，本案事发于2023年7月至8月，案发时40岁的被告是X父亲的兄长，X当时年约12岁，患有轻度智障，智商为60，属于精神上无行为能力人士。

大肆非礼强奸口交摀嘴肛交

由2021年7月26日起，X开始与寄养家长同住，X在2023年7月至8月期间5个周末获准休假回家居住。X当时到被告的村屋游玩，X在床上玩手机时遭被告隔衣摸下体及掐乳头，其后变本加厉，从X的短裤裤脚将阳具插入X的阴道并抽插。X表明痛楚要求被告停手，被告则要求X为他口交，直接把阳具插入X口中并抽插了约3分钟，X感到不适并想呕吐，被告在X的妹妹入房时才停止。

被告另一个周末趁X在他家看电视时，拉开X的短裤将阳具插入X的肛门约15分钟，X期间因肛门疼痛且感到不适而尖叫，被告则一手摀住X的嘴，一手隔衣摸X胸部。X在另一个周末到爷爷家居住，被告要求X坐在他的大腿上，他遂双手伸进X的胸围内放肆摸胸，再伸手入X内裤摸X私处。

姪女将事件告知寄养家庭揭露事件

X在2023年9月15日向寄养家长透露上述事件，寄养家长联络社工，社工报警处理。X被送院检查时处女膜有裂伤，但身体没有瘀伤或受伤的迹象，亦没有怀孕或性病。

被告在2023年9月26日被捕，他在口头警诫下承认曾强奸X并与X进行肛交，亦承认曾触摸X的胸部并要求X为他口交。他另在录影会面中供称，X被他性侵时没有时间作出回应，他不清楚X是否想与他发生性关系，他指自己没有射精，也没有使用安全套。

案件编号：HCCC389/2025

法庭记者：刘晓曦