每日杂志｜退役运动员转型投身新职场 学者建议拓金融科创行业 提供多元化出路

政府致力推动体育发展，除增拨资源培训精英运动员，亦推行「退役运动员转型计划」，协助退役运动员展开人生新章。有学者建议当局将计划的范畴扩展至金融机构或科创公司，为运动员提供更多出路。近年本港体育产业得到长足发展，业界料与体育产业的相关工作，由推广、营销以至体育争议、调解等，需求均会增加，退役运动员可望成为「新力军」，但亦应及早提供辅导，协助运动员调适心情，以迎接退役后的新生活。

2018年起政府透过中国香港体育协会暨奥林匹克委员会（港协暨奥委会）推行「退役运动员转型计划」，资助中学和体育机构聘用退役运动员，并提供在职培训及进修资助。合资格者（见表一）可获4年基本资助期，个别情况最多可延长2年。过去5年，共有354名退役运动员参加该计划（见表二），当中74%受聘于中学。

计划下港协暨奥委会协助进行配对，退役运动员可到中学出任体育推广主任，推广运动及发掘新秀，亦可到体育总会或机构当行政人员，学习行政管理。参加者须接受人工智能（AI）网页制作及运动企业管治等在职培训，并获跟进转型进度及职涯咨询。

数名曾参加该计划的退役运动员指，退役前往往为筹谋未来感到徬徨。过去不少退役运动员转职教练，具名气的运动员更会创业开办训练学校，但他们无意投身教练工作，便参加「退役运动员转型计划」，「留在体育范畴内工作较易掌握，亦趁机看看外面的世界。」

具备坚毅精神 职场有优势

香港教育大学健康与体育学系高级讲师雷雄德认同该计划对退役运动员有一定助力，但他建议当局跟商界合作，于计划加入金融及科创公司的工作职位，为退役运动员提供多元化出路。

他认为，运动员具备坚毅、适应力强及互相尊重的体育精神，在职场具备一定优势，亦可让他们在继续发挥其不屈不挠的奋斗精神。

本港近年锐意发展体育产业，2023年香港体育及相关活动以基本价格计算的增加价值为440亿元，较2020年310亿元增加130亿元。就体育及相关活动就业人数，2023年为8.4万，较2020年的7.5万增加9000人，亦超越2019年高峰的8.3万人。体育界指，启德体育园去年启用后，本港举办多项大型体育赛事，加上其他国际体育比赛相继落户香港，料相关就业人数将持续攀升。

香港浸会大学运动及健康科学系教授刘永松提到，体育产业渐见成效，为退役运动员带来新契机。他指，涉及运动产业方面的相关工作，涵盖推广宣传、营销策略、活动管理、运动员经理人制度，以至体育争议、调解等不同范畴，衍生不同的工作机会。他建议退役运动员应拓阔眼光，尝试在新工种中寻找发展机遇。

香港浸会大学运动及健康科学系教授刘永松指，体育产业长足发展为退役运动员提供不同的机会。

他举例，近年体育推广工作越见增加，但退役运动员过去或较少接触文书工作，或会担心自身文笔欠佳，惟时下AI文书应用程式，已可提供文稿架构，协助完成初稿。运动员可按需要修改或增删内容，大大提升工作效率。

从事体育推广平衡商业「双赢」

有运动公关亦指，体育推广工作有别于一般商业宣传，因现时不少体育推广涉及商业赞助，推广人员既要突出体育运动，亦须兼顾宣传商业赞助机构、产品或品牌，确实需要一定技巧。他指，退役运动员从事体育推广工作的优势，在于他们本身明白体育活动取得赞助并不容易，较能平衡商业与体育活动，从而获得「双赢」效果。

学友社执行总监梁国成是前香港男子篮球代表队成员。他称，商业社会讲究资历架构，并以此作为升迁及评核的基准，建议退役运动员多读书装备自己。他表示，现时多间大学为退役运动员提供进修机会，协助他们转职体育老师，或修读「体育管理」、「运动商业专业管理」等不同体育相关课程，增加职业发展路向。

前香港水球队成员黄俊豪，则关注应及早为运动员提供生涯规划，让他们在全面投入比赛及训练之余，亦能及早谋划未来职业及生涯方向。

刘永松亦认同进修对退役运动员的助力，但指出若运动员选修体育相关学科时，课程中应提供相关的实习机会，让学员认识到学科的方向，有助实践所学，避免「选错科」。

心理及职业辅导助减少不安

不过，刘更关注运动员于退役前，是否获得充分的辅导和支援。他指出，运动员退役除了告别昔日的自己，还要寻找未来、谋划新生活。他指，未必所有运动员对未来发展都早有定案，建议当局于运动员退役前1年提供心理及职业辅导，了解他们对未来的看法，并因应需要提供就业及进修的咨询服务，协助拟定前路及面对退役后的不安。

文化体育及旅游局发言人指，参与「退役运动员转型计划」的退役运动员来自逾30项运动项目，包括单车、田径及羽毛球等。政府每年视乎港协暨奥委会的预算，推行相关计划，由2021至2022年度，至2025至2026年度，政府平均每年预留约3000万元推行该计划。

发言人续称，政府亦透过「香港运动员基金」，为现役及退役运动员提供教育及运动证书资助，支持运动员持续进修，以培育知识型运动员。同时，政府亦透过基金下设立的「精英运动员优秀表现嘉许计划」，向合资格的退役全职运动员提供最高逾100万元的一笔过现金奖励，以加强他们在退役后开展「第二事业」的能力。

亚运赛艇金牌得主 王玮骏学行政做管理

过去5年，共有350多人参加「退役运动员转型计划」，包括2023年杭州亚运金牌得主的赛艇运动员王玮骏。由赛场到职场，他希望藉「退役运动员转型计划」学习行政经验，装备自己，再筹划未来发展。

赛艇运动员王玮骏于奥梦成真有限公司担任行政主任。

王玮骏于2023年杭州亚运中与队友勇夺金牌，翌年退役。

现年26岁的王玮骏，目前于港协暨奥委会辖下的「奥梦成真有限公司」担任行政主任，负责文书和管理教练团队，协助安排准备退役及已退役运动员，前往资源匮乏的学校担任教练，并安排参加「体育大使计划」的运动员到访社区，分享励志故事及推广体育运动。

王于2024年退役，同年完成教育大学健康教育学士课程。由运动员到职场「新鲜人」，他发现是两条截然不同的赛道。他参加「退役运动员转型计划」，接触运动以外的世界，重新学习电脑应用和文书处理等工作技能，并将过去为比赛做足准备的心态带到职场，报读人力资源短期课程。他视参加计划为人生一个中途站，未来打算攻读相关硕士课程，以装备自己，并有意投身体育产业的工作。

体育争议调解是未来发展方向

体育界时有涉及运动员与体育总会的争议事件发生，演变为城中热话。近年政府推出「体育争议解决先导计划」，并举办相关体育争议调解培训课程，参加者亦包括退役运动员。

2024年《施政报告》提到，本港须建设体育争议解决制度及推广体育仲裁。

2024年《施政报告》提到，随着体育运动和产业发展，体育纠纷越趋复杂，本港须建设体育争议解决制度及推广体育仲裁。去年初起，亚非法协香港区域仲裁中心与香港奥林匹克学院联合举办多次「体育争议调解培训课程」，是本港首次举办相关课程，学员除了律师及体育教练外，亦包括退役运动员。

香港浸会大学运动及健康科学系教授刘永松指出，体育争议调解亦是退役运动员的一个未来发展方向。他解释，运动员具有运动背景，较易掌握运动员的心态，并理解体育纠纷的争议点，有助居中调解，较只具备法律知识的调解员具优势。

记者：关英杰