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《The Standard》专访︱布英达：拉丁美洲转向投资中国 香港亦能从中受益

社会
更新时间：07:35 2026-06-09 HKT
发布时间：07:35 2026-06-09 HKT

地缘政治不稳，环球贸易困难重重。国际商会─香港区会主席布英达（Keith Brandt）指，在他于香港近40年的职业生涯中，从未见过世界如此两极化。然而，地缘政治动荡同时创造机会。他去年代表其律师事务所出访拉丁美洲时，发现当地客户对投资中国十分感兴趣，相信香港亦可从中得益。

布英达指，国际商会─香港区会致力协助香港把握最新形势，成为卓越的贸易促进枢纽。
布英达指，国际商会─香港区会致力协助香港把握最新形势，成为卓越的贸易促进枢纽。

他表示，拉丁美洲投资者过去或多往北方寻求机会，但考虑到美国加征关税等因素，他们现在非常乐意开拓新市场。国际商会─香港区会致力协助香港把握最新形势，成为卓越的贸易促进枢纽，例如今年3月与亚洲环球研究所合办圆桌会议，讨论香港在不同范畴扮演的角色，包括维护以规则为本的贸易方式、利用新兴技术推动全球供应链数码化，以及调整法律框架以配合数码创新。

1985年以律师身份来港的布英达说，香港人面对逆境时总能迎难而上，并会找到突破自我的新路径。他欣赏香港展现的韧性和香港人的适应力，并相信这正是香港过去乃至未来持续成功的关键。

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