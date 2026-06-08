世界杯2026︱兰桂坊办狂热嘉年华 逾20商户参与 设大屏幕直播及球迷专区

四年一度的世界杯决赛周将于本周五（12日）开锣。兰桂坊协会今日（8日）宣布启动「FIFA世界杯2026狂热嘉年华」，6月11日起至7月20日世界杯决赛日举行，为期约六星期，区内超过20间餐厅、酒吧及娱乐场所参与，吸引球迷、旅客及市民到兰桂坊一带观赛及参与。

盛智文盼街道化身大型球场散播世界杯气氛

兰桂坊集团主席盛智文表示，兰桂坊会配合世界杯赛事推出一系列足球主题活动，而兰桂坊一向是体育迷聚集的热门地点，期望整条街道在赛事期间可变成一个大型球场，让市民及旅客一同观看赛事，感受世界杯气氛。

第二阶段活动推美食与街头表演

盛智文又指，现场将设大型屏幕直播赛事，方便球迷聚集观看。他表示，兰桂坊位处中环核心地段，不论日间、夜晚甚至凌晨时段，均有来自世界各地的人流，认为当区适合举办大型体育盛事相关活动。

「FIFA世界杯2026狂热嘉年华」将贯穿兰桂坊核心地段，覆盖德己立街、兰桂坊里及安里。活动第一阶段由6月11日至7月17日举行，将设一连串主题预热活动，并于兰桂坊不同位置设特色主题装置及打卡位。第二阶段由7月18日至7月20日举行，现场将设有餐饮摊位及街头表演，指定路段亦会化身成世界杯球迷专区。

实习记者：欧翔泰

摄影：汪旭峰