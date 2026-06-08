打鼓岭谋杀案│两村民谋杀罪成 官斥行为冷血囚终身 死者遭胶纸封面刀刺胸杀害再埋尸

51岁男子4年前在生日当天离家赴约后一去不返，同村两村民合力以胶纸封住寿星口鼻令他窒息致死后，在大王爷庙外草地掘坑埋尸并浇灌水泥封顶，事后更恐吓勒索死者妻子360万元。陪审团上周裁定两人谋杀、勒索等4罪罪成。当中1人求情称愚蠢受唆摆才犯案。法官郭启安判刑指，本案属残酷、草率且有预谋的谋杀，两人合力以胶布及刀具令死者痛苦死亡，继而埋尸并勒索家属，以「若报警便斩手」来恐吓家属，行为冷血，依例均2人终身监禁。

67岁退休男被告陈华兴及33岁无业男被告陈耀龙被裁定谋杀罪成，陈华兴1项阻止合法埋葬尸体罪、1项勒索罪、1项作出多于1项倾向并意图妨碍司法公正的作为罪成。陈耀龙在开审前已承认1项阻止合法埋葬尸体罪及1项勒索罪。

设局制伏并将死者杀害埋尸后恐吓勒索其妻

案情指，打鼓岭坪洋村原居民陈华兴向村民陈耀龙抱怨死者张毅强欠债未还，两人设局在坪洋村附近的大王爷庙持刀合力制伏死者张毅强，陈华兴其后以胶布捆绑张双手，陈耀龙紧握张双手，张即使挣扎也未能脱身。陈华兴再以胶布缠绕张的面部及颈部，直至张的眼鼻口完全被胶布覆盖。张全头及双手被胶布缠绕，步履蹒跚、左右摇晃，然后陈耀龙所持的刀插入张的胸口，张遂在数分钟内窒息死亡。

陈华兴事前已购买水泥，两人将死者尸体搬至庙外山坡附近草地掘坑埋尸，并以水泥封顶。两人事后利用死者手机联络死者妻子何梦辉勒索360万元，并恐吓：「你老公系我手上！一手交钱一手交人」，「360万，明天准备好，记住唔好报警，否则斩双手落黎」。2022年9月9日，被告指示张妻携款交收，但疑察觉附近有警员而未现身。陈华兴另亦企图隐瞒他谋杀张毅强，处置他犯案时所穿的衫裤及一卷胶纸，以及死者张毅强的一只钻石戒指、一副眼镜、一只手表及两部电话。

谋杀罪依例判终身监禁

法官郭启安判刑时指，首被告陈华兴移英后回港照顾家人，对本案没有任何求情及悔意。次被告陈耀龙2012年曾因以三合会成员身分行事被判感化1年，求情时指他是一名脆弱而愚蠢的人，受陈华兴唆摆而参与犯案，父母及村长均形容他为「考顺仔」，平日乐于助人，可靠且有社区精神，并非暴力之人。陈耀龙审前已愿意承认误杀罪，但控方不接纳。由于两人均谋杀罪成，遂需按例被判处终身监禁。

郭官另判首被告陈华兴阻止合法埋葬尸体罪、勒索罪、作出多于一项倾向并意图妨碍司法公正的作为罪3罪监禁7年半。次被告陈耀龙审前已承认阻止合法埋葬尸体罪及勒索罪，而且被捕后配合警方，提供线索寻获尸体，节省调查时间，为死者家属带来一定程度的安慰，减刑后判囚6年。两人此数罪的刑期与谋杀罪的终身监禁同期执行。

案件编号：HCCC243/2024

法庭记者：刘晓曦