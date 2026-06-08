启德体育园再获国际殊荣 膺「年度最佳场地」 推三重礼遇庆重要时刻

作为香港最大型的综合体育及休闲娱乐新地标，启德体育园接连获得国际奖项认可，并最新于2026 TheStadiumBusiness Awards 中荣获「年度最佳场地」殊荣。颁奖典礼已于上周三（3日）晚上于英国曼彻斯特老特拉福德球场（Emirates Old Trafford）举行。该奖项被视为全球体育场馆及盛事活动业界的最高荣誉，标志著香港迈向国际大型盛事枢纽的重要里程碑。

评审高度赞扬 启德体育园在全球场馆脱颖而出

TheStadiumBusiness Awards 2026由来自体育、娱乐、旅游及款待、票务及场地管理等专业领域的全球业界权威领袖组成的评审团选出。该奖项自2010年创立以来，一直致力表彰全球体育及娱乐场馆在规划、营运及管理方面的卓越表现与创新成就。今届评审高度赞扬体育园在场馆表现、创新、营运管理及顾客体验等方面的卓越成就，进一步巩固香港晋身全球体育及大型盛事活动枢纽地位。

该奖项竞争激烈，入围名单包括多个世界级场馆，如曼彻斯特Co-op Live场馆、爱尔兰克罗克公园（Croke Park）、利物浦希尔迪金森体育场（Hill Dickinson Stadium）、墨尔本漫威体育场（Marvel Stadium）及美国新泽西州大都会人寿体育场（MetLife Stadium）。体育园于开幕后短短一年迅速成为焦点并表现卓越，在全球舞台上脱颖而出。

启德体育园推动香港文化、体育及旅游再创高峰

自去年3月1日开幕以来短短15个月内，启德体育园迅速重塑本地体育及现场演出活动的发展生态，并成为香港的「主场」。园区至今已举办近150项国际及本地大型体育与娱乐盛事，包括标志性的香港国际七人榄球赛、世界级足球赛事，以及 Coldplay、BLACKPINK 和TWICE 等国际巨星的演唱会，吸引全球旅客云集香江；启德主场馆及启德体艺馆的使用率接近9成，其中启德主场馆累计接待超过240万名观众人次，票务表现位居全球第三、亚洲第一，成绩有目共睹，成功吸纳本地及国际市场的庞大需求。

启德体育园行政总裁金民豪表示，这项国际殊荣对启德体育园及香港而言是一个重要里程碑，充分肯定启德体育园致力将香港打造为国际体育、娱乐及文化盛事枢纽的愿景。启德体育园衷心感谢社会各界及合作伙伴一直以来的鼎力支持，成就今日的佳绩。启德体育园将继续突破界限，为市民及旅客带来世界级的体验，让香港在国际舞台上发光发亮。

启德零售馆推独家礼遇 与社区分享喜悦

为与市民分享这份喜悦并答谢大众支持，启德零售馆将于6月12日至7月30日期间推出三重礼遇活动，邀请大众共同庆祝此重要时刻，礼遇一 「启德体育园之友」会员扫描场内二维码可领取港币$100 电子购物优惠券（名额2,000个，先到先得，送完即止），于指定零售商户消费满港币$900即可使用；礼遇二 会员可透过启德体育园手机应用程式解锁更多购物优惠；礼遇三 为响应「票尾经济」倡议，指定活动的持票人士凭有效门票可享超过30间商户提供的专属优惠。

展望未来，启德体育园将继续与业界伙伴、政府及社会各界紧密合作，为香港引入更多国际级盛事，巩固香港作为亚洲首屈一指的全球活动舞台。

图片来源：启德体育园