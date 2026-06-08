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八达通伙港铁推「过境乘车奖赏」 往罗湖/落马洲搭6送1 两个月内最多可享4程免费

社会
更新时间：16:00 2026-06-08 HKT
发布时间：16:00 2026-06-08 HKT

八达通卡有限公司宣布即日起( 8日 )至8月2日期间，伙拍港铁推出「八达通 x 港铁过境乘车奖赏推广」。往返两地的旅客只需打开八达通 App 登记并连结八达通，经罗湖或落马洲站出行，即可边享港铁跨境便利服务、边赚八达通专属奖赏，多乘多赏。

每满6程送1程免费跨境车程

于推广期内，八达通用户只需透过八达通 App登记推广并连结八达通卡号码，其后以已登记八达通搭港铁往返港铁车站及罗湖或落马洲站，完成跨境付费车程（去程或回程均可），即可累积合资格乘车记录 。

用户每完成6程合资格港铁跨境乘车，即可获赠1程港铁跨境免费车程奖赏，每位用户于推广期内最多可获4程免费跨境车程奖赏。所有免费车程奖赏须于2026年8月16日或之前领取。是次奖赏机制鼓励用户多乘多赏，为经常往来两地的旅客带来实际优惠。

八达通卡有限公司宣布，于6月8日至8月2日期间，伙拍港铁推出「八达通 x 港铁过境乘车奖赏推广」。
八达通卡有限公司宣布，于6月8日至8月2日期间，伙拍港铁推出「八达通 x 港铁过境乘车奖赏推广」。

八达通App一站式处理登记、进度及领取奖赏

「八达通 x 港铁过境乘车奖赏推广」全面整合于八达通App内，用户可透过八达通App一站式登记参加、查阅乘车进度及领取免费车程奖赏。用户只需于八达通 App内登记推广连结八达通卡号码，于推广期内使用已登记八达通乘搭经罗湖或落马洲站的港铁跨境车程，透过八达通 App查看累积乘车纪录及奖赏进度，符合条件后于App内领取免费车程奖赏。整个流程毋须额外文件或手续。

八达通交通业务总监邓翠珊表示，八达通App紧扣香港市民生活，是次八达通联同港铁推出跨境乘车推广，往来罗湖及落马洲的旅客只需简易登记一次，就能直接赚取奖赏，让跨境出行更轻松、更超值。

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