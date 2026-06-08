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人才办访问德国法国推广香港优势 慕尼黑办创科马拉松逾1200人报名

社会
更新时间：15:15 2026-06-08 HKT
发布时间：15:15 2026-06-08 HKT

香港人才服务办公室今日完成4日的德国访问行程。期间，人才办在慕尼黑与欧洲科技联合会合办创科马拉松，收到全欧青年创科创业者约1,200份报名，最终选出16名得奖者。人才办总监陈海劲致辞时强调，香港具备独特优势，适合欧洲青年创科人才发展。团队随后转往法国巴黎继续进行为期2日的推广活动，与当地创科创业人才会面交流。

慕尼黑合办创科马拉松 吸引逾千欧洲人才

人才办访问德国期间，于慕尼黑向当地创科组织介绍香港的独特优势及各项人才入境计划。随后，人才办与欧洲科技联合会（联合会）于6月6日及7日（慕尼黑时间）合作举办创科马拉松，并由陈海劲担任颁奖嘉宾。

陈海劲在活动致辞时强调，香港拥有「背靠祖国、联通世界」的独特优势，同时作为粤港澳大湾区的重要组成部分，蕴含庞大机遇，非常适合具备创业抱负的欧洲年轻创科人才前来发展。他指出，香港正积极招揽全球高端人才，致力建设国际创新科技中心，并打造国际高端人才集聚高地。

陈海劲亦提及，人才办去年在慕尼黑举办创科创业提案大赛，并安排德国得奖者到香港及深圳考察。得奖者均认为，考察行程有助深入了解大湾区的创科生态，会积极考虑来港发展。

得奖青年9月访港考察 团队转往巴黎推广

今届创科马拉松比赛规模进一步扩大，面向全欧洲青年创科创业者，共吸引约1,200份报名。其中近250名入围者，围绕金融科技、医疗科技、智慧城市，以及人工智能与机械人技术四个主题分组竞逐，在历时超过30小时的赛事中，最终选出16名得奖者。

本届评审团由香港科技园公司、香港数码港管理有限公司、港深创新及科技园公司、香港金融科技协会的代表，以及联合会代表与当地创科专家组成。人才办将于今年9月安排得奖者前往香港及其他大湾区城市考察，让他们亲身探索区内的创科生态、行业支援及创业机遇。

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