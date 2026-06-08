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过渡性房屋扎铁分判商工头遭廉署起诉 涉向工人收贿5万元助续获聘

社会
更新时间：15:00 2026-06-08 HKT
发布时间：15:00 2026-06-08 HKT

廉政公署落案起诉一名元朗过渡性房屋项目扎铁分判商「工头」，涉于5个月内向一名工人收贿共逾5万元以协助对方继续获聘。工头获准予保释，本星期三(10日)于粉岭裁判法院答辩。

被告负责招聘和监督扎铁工

陈港安，33岁，信丰工程有限公司(信丰工程)时任扎铁「工头」，被控7项代理人接受利益罪名。

案发时信丰工程是元朗八乡一个过渡性房屋项目的扎铁分判商，被告为该地盘的「工头」，负责招聘和监督扎铁工人，以及向工人发放薪金支票。

涉收1工人贿款5万助续获聘

控罪指被告涉嫌于2023年10月至2024年2月共5个月期间，从一名受其监督的扎铁工人接受7笔贿款共逾5万元，以协助对方继续获信丰工程聘用。

信丰工程不容许员工就其事务或业务从他人接受利益。廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现被告涉嫌在涉案扎铁工人入职后不久，便向对方索贿每日500元。该扎铁工人日薪2,450元，他相信若不支付贿款便会失去工作，因而应被告要求支付贿款。

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