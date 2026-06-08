Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡一凤追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 黄有龙一方质疑蔡一凤讯息造假

社会
更新时间：12:59 2026-06-08 HKT
发布时间：12:59 2026-06-08 HKT

亚视前执行董事盛品儒太太蔡一凤疑多年前为赵薇前夫黄有龙作担保，协助黄有龙向太阳城集团借款参与赌局，涉款至少6000万澳币，事后黄未向蔡支付中介费。蔡一凤入禀向黄有龙及相关人士追讨欠款，连本带利涉及约1亿港元。蔡一凤今早于高等法院出庭作供，黄有龙一方质疑蔡一凤曾私下改动讯息截图，遭蔡一凤方反对指事前没有知会法庭将会挑战讯息不实，因此应视作同意讯息呈堂，被告方无权提出质疑。

原告方指对方从未称会挑战讯息不实故无权质疑

原告人蔡一凤今由大律师林瀚基代表；被告人为Chow Hai Yen及黄有龙，今由大律师邓建文代表。邓建文引用2017年7月蔡一凤微信讯息，当中内容谈及「起息」，邓指讯息之中「无啦啦有个空格」，其他讯息中从未出现，质疑蔡一凤曾私下改动讯息截图，蔡一凤否认。邓建文又质疑部份讯息字体不一，林瀚基反对指被告方事前没有知会法庭会挑战讯息不实，没有提出任何法证证据，因此应视作同意讯息呈堂，被告方无权提出质疑。

邓建文指出蔡一凤誓章中一笔1.43亿元款项没有任何纪录支持，蔡一凤今回应指忘记了款项详情，亦已失去了纪录。邓建文质疑蔡一凤作为会计师，管理如此大笔款项不可能没有纪录。蔡一凤解释自己只有会计文凭，笑言「赌场啲数真系冇办法，澳门生态系噉⋯⋯」邓建文质疑蔡一凤披露文件时不尽不实，蔡一凤反驳指已尽其所能提供文件，太多文件不可能全部提供。

案件编号：HCA474/2019
法庭记者：陈子豪

最Hit
菲律宾7.8级地震︱至少1死4伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
00:50
菲律宾7.8级地震︱至少酿5死 最高约1.4米海啸︱有片
即时国际
55分钟前
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
9小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
22小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
46分钟前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 13:00 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
5小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓
70岁​张坚庭投资前每事问AI 看好英国楼收7厘息 一类股份每跌10%就加仓｜百万仓
投资理财
8小时前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
2小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 10:41 HKT