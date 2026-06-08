蔡一凤追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 黄有龙一方质疑蔡一凤讯息造假

亚视前执行董事盛品儒太太蔡一凤疑多年前为赵薇前夫黄有龙作担保，协助黄有龙向太阳城集团借款参与赌局，涉款至少6000万澳币，事后黄未向蔡支付中介费。蔡一凤入禀向黄有龙及相关人士追讨欠款，连本带利涉及约1亿港元。蔡一凤今早于高等法院出庭作供，黄有龙一方质疑蔡一凤曾私下改动讯息截图，遭蔡一凤方反对指事前没有知会法庭将会挑战讯息不实，因此应视作同意讯息呈堂，被告方无权提出质疑。

原告方指对方从未称会挑战讯息不实故无权质疑

原告人蔡一凤今由大律师林瀚基代表；被告人为Chow Hai Yen及黄有龙，今由大律师邓建文代表。邓建文引用2017年7月蔡一凤微信讯息，当中内容谈及「起息」，邓指讯息之中「无啦啦有个空格」，其他讯息中从未出现，质疑蔡一凤曾私下改动讯息截图，蔡一凤否认。邓建文又质疑部份讯息字体不一，林瀚基反对指被告方事前没有知会法庭会挑战讯息不实，没有提出任何法证证据，因此应视作同意讯息呈堂，被告方无权提出质疑。

邓建文指出蔡一凤誓章中一笔1.43亿元款项没有任何纪录支持，蔡一凤今回应指忘记了款项详情，亦已失去了纪录。邓建文质疑蔡一凤作为会计师，管理如此大笔款项不可能没有纪录。蔡一凤解释自己只有会计文凭，笑言「赌场啲数真系冇办法，澳门生态系噉⋯⋯」邓建文质疑蔡一凤披露文件时不尽不实，蔡一凤反驳指已尽其所能提供文件，太多文件不可能全部提供。

案件编号：HCA474/2019

法庭记者：陈子豪