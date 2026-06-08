政府拟规管烟盒尺寸物料 报贩协会料减四成完税烟忧打烂饭碗 叹业界「牺牲得嚟好无奈」

政府拟于2027年3月推行烟草「统一包装」，规管烟盒尺寸及物料。香港报贩协会主席林长富今早（6月8日）在商台节目指出，此举事前未咨询业界，预计将导致市面四成合法完税香烟因无法符合规格而绝迹，重创报贩生计，并恐促使烟民转向私烟市场。协会促请政府加强沟通，并重申不排除就此提出司法覆核。

新例下减四成合法香烟 报贩质疑「打烂饭碗」

林长富指出，业界、零售界、供应商以至立法会议员事前均对此方案并不知情，「可能佢觉得我哋（业界）唔需要被咨询啦」。由于海外国际生产线难以因应单一市场完全重组，一旦新标准落实，现时市面上的幼烟、软包烟及大包装香烟，将无法符合新生产尺寸标准。他估计，这将导致市面上约四成的合法完税香烟变相被无法在港销售。

林长富表示，全港报贩目前仅获准出售12种特定产品，在报纸与杂志销量下跌的情况下，香烟销售成为报摊最主要的经济支柱。售卖香烟现时占报摊整体生意额约三至四成，若市面再减少四成合法香烟产品，将严重影响报贩生计，「政府立法控烟系想香港市民好嘅，但你立一啲完全无理据嘅法例，系令到我哋少咗四成完税产品卖，打烂我哋饭碗」。

忧新例助长私烟 林长富：佢哋系做独家㖞

医衞局早前曾表示，法例旨在控制包装的设计，而不管制报贩卖烟。林长富质疑，若新例下报贩减少四成合法香烟产品，亦变相是管制，「（政府）透过呢啲搬龙门，系绕过咗立法会，绕过咗公众咨询，直接扼杀咗我们卖完税烟」。他又指，烟盒的厚薄、软硬等外观规格，与政府宣称「减少对年轻人吸引力」的立法原意并无必然关系，批评相关法例缺乏理据，属「为立法而立法」。

业界同时忧虑新例会进一步助长非法私烟市场。林长富指，目前本港市场上每十包香烟中，估计已有六包为私烟或不法香烟。若政府进一步禁绝合法香烟的销售款式，烟民并不会因此戒烟，反而会流向黑市，恐令香港成「无合法烟市场」，他质疑，「如果真真正正完税烟喺市面上系无得卖，而烟民又真系戒到烟，我哋都支持嘅。但𠵱家唔系啊嘛，佢无帮到我，帮咗另外𠮶啲（私烟），佢哋系做独家㖞」。他指如果新例真的可以令人戒烟，那当然无话可说，但认为二者实际上没有因果关系，形容业界「牺牲得嚟好无奈。玩有好多嘢可以玩，唔好拎啲法例嚟玩。」

香港报贩协会促请医衞局约见业界代表，了解前线报贩的实际操作与黑市私烟的猖獗情况，切勿单方面推行政策。林长富强调，若政府拒绝沟通并强行通过方案，业界在别无选择下，将考虑提出司法覆核，「我哋三十几度都喺个档口度守住，都系为市民服务，你都唔俾，我哋就考虑要去司法覆核」。此外，他亦建议政府应与时并进，放宽报贩可售卖的商品限制，例如容许售卖智能手机配件等，以协助传统报摊转型求生存空间生存。