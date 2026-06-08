科大前教授刘红斌收贿助未达标学生入学判囚20周 放弃上诉即时入狱

香港科技大学时任讲座教授刘红斌去年收受友人4万元贿款，协助一名学历未达标、修读汽车专业学生入读环境健康硕士课程，他又向两名相关同事派共6000元利是，声称是「辛苦费」。刘红斌早前承认串谋使公职人员接受利益等3罪被判囚20星期，他随后提出保释等候上诉，惟今早于观塘裁判法院表示放弃上诉申请，署理主任裁判官钟明新下令刘红斌即时入狱。

63岁时任科大海洋科学系讲座教授刘红斌，早前承认1项串谋使公职人员接受利益及2项向公职人员提供利益罪。控罪指，刘红斌与林珮玲于2025年3月2日5月12日期间，串谋使刘在无合法权限或合理辩解下，从林接受一笔港币40,000元的馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为被告协助林正曦获科大理学硕士（环境健康及安全）课程取录的诱因或报酬。

两项向公职人员提供利益罪指，被告于2025年 5月23日无合法权限或合理辩解而向公职人员，即科大学海洋科学系讲师梁瑞宜、学系项目主任麦倩仪，分别提供港币5,000元及1,000 元的馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为梁协助林正曦获科大取录的诱因或报酬，或由于梁及麦作出或曾经作出上述作为而提供该利益。

案件编号：KTCC492/2026

法庭记者：黄巧儿