热带气旋9个新名出炉！香港美食「点心」正式成台风名 日本星座「希比」「船尾」齐上榜

台风季节将至，香港天文台今日（8日）表示，西北太平洋和南海的热带气旋名单今年新增9个名字，即「高基」、「简古维」、「点心」、「希比」、「船尾」、「蒂鲁」、 「娜尼」、「布拉帕」及「花斑」，分别取代旧有名字「康妮」、「桃芝」、「万宜」、「天兔」、「摩羯」、「艾云尼」、 「飞燕」、「山陀儿」及「潭美」。其中新名字「点心」是香港提供。

新名字早前于台风委员会的第58届会议中通过采用。台风委员会为联合国亚洲及太平洋经济社会委员会和世界气象组织辖下的组织。翻查资料，每年西北太平洋和南海的热带气旋会用到约25个名字，若曾使用过的风暴名称无被除名，一般会在5至6年后再次使用。「点心」所取代的名字是「万宜」，后者2024年11月被使用，因应对菲律宾造成的损害而除名。按此推算，热带气旋「点心」约莫会在2030年登场。

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九个新名字的意义及提出的国家／地区如下：

名字 意义 提出的国家/地区 高基 柬埔寨一种适合日常使用的大型硬木 柬埔寨 简古维 青蛙 朝鲜 点心 香港著名美食 中国香港 希比 巨蛇星座；蛇 日本 船尾 船尾星座；船尾 日本 蒂鲁 楚克文化中一种正式及恭敬的问候方式 米克罗尼西亚 娜尼 鸟类或昆虫的翅膀 韩国 布拉帕 东方 泰国 花斑 一种豆科的开花植物，是越南西北部山区的常见花卉，花香宜人，每年春季都会开花 越南

根据惯例，台风委员会会考虑将造成重大人命伤亡和经济损失的热带气旋除名。台风「艾云尼」于2024年5月下旬吹袭菲律宾期间，造成6人死亡，8人受伤，超过15万人受灾，经济损失超过10.4亿菲律宾披索。超强台风「摩羯」于2024年9月初吹袭菲律宾期间，造成21人死亡，26人失踪，22人受伤，超过300万人受灾，经济损失超过26亿菲律宾披索。超强台风「山陀儿」于2024年9月下旬至10月初为菲律宾北部带来暴雨，造成5人死亡，一人失踪，12人受伤，超过38万人受灾，经济损失超过15亿菲律宾披索。

台风「潭美」及超强台风「康妮」于2024年10月下旬合共在菲律宾造成159人死亡，22人失踪，132人受伤，超过960万人受灾，经济损失超过184亿菲律宾披索。台风「桃芝」、超强台风「天兔」及超强台风「万宜」于2024年11月中旬接二连三吹袭菲律宾，合共造成14人死亡，两人失踪，15人受伤，超过430万人受灾，经济损失超过37亿菲律宾披索。此外，「飞燕」因为在其他语言有不适当的意思而被除名。

有关最新的热带气旋名单及名字的相关意义，请浏览香港天文台网页「二○二六年起生效的西北太平洋及南海热带气旋名字」。