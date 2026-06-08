天文台：今晚及明早有骤雨及狂风雷暴 料24小时累积雨量可达100毫米 吁上班上学前留意天气警告提示

天气持续不稳定，天文台今日（8日）凌晨一度发出红色暴雨警告。天文台下午2时25分发特别天气提示，指受低压槽影响，珠江口一带持续有雷雨区发展，并预料会在未来一两小时影响本港。

天文台再于下午2时55分发特别天气提示，指未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

天文台下午5时再发特别天气提示，指位于广东的低压槽正逐渐靠近沿岸地区，今晚及明早本港天气持续不稳定，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大，预料24小时累积雨量可达100毫米左右。市民上班上学前请留意天文台的天气提示和天气警告信息。

天文台上午10时发出特别天气提示，指位于本港以南水域及珠江口一带的雷雨区正逐渐靠近本港，预料未来两三小时本港雨势有时颇大及有狂风雷暴。其后再于11时表示，未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响。

天文台料周一余下时间天气不稳定

天文台预料，本港今日余下时间至明早天气仍然相当不稳定，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。市民请继续留意天文台的天气提示和天气警告信息。