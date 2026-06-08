狗只入食肆︱保险界研推宠物第三保 业界指可附加保障伤人毁物︱新闻追击

容许狗只入食肆的措施即将生效，宠物资讯平台「毛孩街」创办人陈国亨称，现时宠物保险只是医疗保险，得悉有保险公司正研究宠物第三者责任保险，惟要研究责任厘清问题。国际专业保险咨询协会会长罗少雄表示，现时宠物保险保单已可加入附加保障，涵盖宠物伤人和毁坏物品的保障，而现时食肆的公众责任保险已可覆盖狗只进入食肆所需。

餐厅或需闭路电视助厘清责任

陈国亨表示，市面可购买的宠物保险大多属医疗保险，例如宠物意外伤人则不在受保范围，他得悉有多于一间保险公司正在研究推出宠物第三者责任保险，其中需厘清责任问题，包括狗只互咬、狗只伤人或狗只带菌到食物导致他人中毒等情况中责任谁属。他指，未来餐厅或需可能要安装闭路电视，协助厘清事发责任。

罗少雄相信，宠物保险市场潜力庞大，未来猫狗外出机会更多，涉及人命伤亡和毁坏物品风险增加，宠物主人有将转介赔偿责任至保险公司的需求，便会有宠物第三者保险的产品出现。他称，现时宠物保险亦可透过购买附加保障，获取类似第三保的保障，只要证明狗主没有犯错，责任属于宠物，便由保险公司负责赔偿，惟需留意保额上限是否足够。餐厅方面，罗少雄指，现时食肆一般会购买的公众责任保险已足够覆盖狗只进入食肆新政策的情况。

除宠物保险外，陈国亨补充，宠物频密外出，宠物美容需求亦随之增加，商场亦会受惠宠物友善餐厅带来的人流。

记者：曾伟龙