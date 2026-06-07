天文台︱料周一、二有大骤雨及狂风雷暴 中央气象台预报华南「强降雨」 明日雨量可逾200毫米

天文台今日（7日）表示，广阔低压槽会在未来一两日为华南沿岸带来大骤雨及狂风雷暴。据天文台九天天气预测，明日（8日）多云，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大；周二（9日）则大致多云，有骤雨，初时雨势颇大及有狂风雷暴，稍后骤雨逐渐减少。天文台今早亦提醒，未来一两日本港天气不稳定，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。市民出门前请留意天气变化，进行户外活动时亦须时刻留意天文台的天气提示和天气警告信息。

中央气象台料广东部分地区大暴雨

内地中央气象台亦在今早天气公报预告南方地区有「强降水」过程，预计6月7日至9日，西南地区东部、江南、华南有强降雨过程，广东有大至暴雨，部分地区大暴雨，并伴随短时强降水、雷暴流风或冰雹对大暴雨，6月8日早上8时至9日早上8时的24小时雨量，料介乎100至250毫米之间，广东沿岸地区可达230毫米。预报图所见（见下图紫色部分），当中部分范围覆盖香港北部。

中央天象台预测，华南地区6月8日早上8时至9日早上8时的24小时雨量可达230毫米（紫色部分）。其中图中的紫色范围，覆盖香港部分区域。

天文台指，随着该低压槽远离沿岸地区，本周中期广东骤雨逐渐减少。受一股偏东气流影响，本周中后期广东沿岸天色较为明朗，但仍有几阵骤雨。预料该偏东气流会在周末至下周初被一股偏南气流取代，华南天气渐转不稳定。

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有几阵骤雨及雷暴。下午短暂时间有阳光及炎热。骤雨逐渐增多，稍后部分地区雨势颇大。吹轻微至和缓西南风。

展望未来一两日间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。本周中期骤雨逐渐减少。