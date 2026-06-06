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爆粗校长｜李卓兴 : 对校方即炒感「十分惊讶及遗憾」 已委托法律代表厘清权益

社会
更新时间：22:25 2026-06-06 HKT
发布时间：22:25 2026-06-06 HKT

屯门新会商会中学前校长李卓兴于新加坡交流团期间涉嫌以粗口辱骂当地保安，结果遭学校即时解雇，兼不予代通知金。李卓兴今日（6日）发表声明，承认个人情绪管理失误，向所有受影响人士郑重致歉，并予以严厉自我谴责，承诺「终身引以为戒」。他虽尊重法团校董会的解雇决定，但同时表示「十分惊讶及遗憾」，并已委托法律代表厘清雇佣合约相关权益。

李卓兴原于5月22日带领学生参与新加坡交流团期间，疑因旅游巴泊车问题，与两名非华裔女保安发生争执。网上流传短片显示，李以粗口辱骂对方，并以粤语说出「X咩X，X你阿妈」等字眼，又喝令对方「you shut up」及「行开啦你！」。现场曾有职员试图调停但不果。

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李卓兴还原事发当日情况  声称初衷是「希望快速平息纷扰」

李卓兴在声明中「还原客观背景」，指涉事旅游巴的承运公司多年来均惯于场地门边临时落客，当日因保安以全英语高声劝阻，存在语言隔阂，司机与对方先行发生争执。他强调，其初衷是「守护随行未成年学生安全、希望快速平息纷扰、避免师生滞留陌生境外冲突现场」，但他坦言，任何客观因素与善意初衷，皆不能成为情绪失控、言行失礼的理由。作为校长及教育工作者，他明白自己「肩负为师表率之责」，为此向学校师生及香港教育界形象受损致歉。

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李卓兴透露，早于5月底已向法团校董会递交辞职信，并按合约给予足够通知期，原定生效日期为8月31日，希望让学校有充足时间进行校务交接。然而，法团校董会于本月3日召开会议后，决定不接受其请辞，并引用《雇佣条例》第9条，即时解雇李卓兴，毋须给予通知或代通知金。校董会解释，接纳其辞职「会严重影响学校的正常运作，令校内教师学生不能尽快重新前行」，又批评其行为不仅破坏校誉，亦贬损办团多年兴学育才的功劳。

对校董会即炒 李卓兴 : 尊重但同感「十分惊讶及遗憾」

对于校董会的决定，李卓兴在声明中表示尊重，但同时感到「十分惊讶及遗憾」。他强调已委托法律代表，将循合法途径厘清雇佣合约相关权益事宜，程序会依据《雇佣条例》、聘用合约条款及相关法律法规依法处理。

消息指，李卓兴随团从新加坡返港后，一直告病假，期间被停职及解雇。

 

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