「优质宠物用品展2026」第二日场面墟冚 参展商生意升四成 宠物友善政策带动行业升温

「优质宠物用品展2026」第二日场内人头涌涌，不少市民带同大包、小包，甚至购物车到场入货，满载而归；更有不少狗主、猫主带同宠物到场试食。有参展商称今年生意明显较去年理想，有约三至四成增长，期望能达至六位数字的生意额。有宠物学校称今届反应踊跃，暂时收到约30位查询，近年报名人数显著上升约20%。

冻干商户：健康产品成趋势 已补货两三次

售卖猫狗冻干粮食的参展商负责人李先生表示，今年为第二年参展，场内比预期更加热闹，生意较去年上升三至四成，期望能达至六位数字，接近约40至50万元的生意额。他指货量方面准备充足，虽然人流比预期多，但已安排人手补货，「今日已经补了两、三次货」。

他提到，近年市民逐渐注重宠物健康，而市面干粮普遍盐分偏高，若宠物饮水不足，可能影响肾脏及身体机能，因此特别推出无添加鸡粒、鱼肉等天然食品，相信健康产品将成为未来趋势，「人与狗一样，大家都注重养生、健康」。

宠物学校反应踊跃 报名升两成 政策增信心

除了宠物食品参展商，亦有宠物学校参展。宠物学校导师Stephanie表示，其学院已连续八年参展，每年有不少现场报名及网上查询，今届反应踊跃，暂时收到约30位查询。她亦称，近年报名人数显著上升约20%，以疫情期间为例，市民会减少外游，将金钱投放在宠物上。

当中有不少宠物主人报名猫狗兴趣班、营养班，亦有不少有志投身行业的人士报读，学习照顾及训练狗只的技巧。她称，现时政府推动公园及食肆宠物友善，有信心更多狗主报读兴趣班及营养班，吸引更多人报读训练课程并投身行业。

狗主即场试食试车 望放宽室内共膳 增留港消费意欲

胡小姐和蔡先生专程带同狗狗到场试食和试车，已经花费4、5000元购买宠物车，「担心万一买回家后不合胃口，或者是宠物车尺寸不合，就比较麻烦，例如牠试食后，特别喜欢鸡肉曲奇，所以今次购买了不少」。他们又透露，平日会带狗只到餐厅用餐，主要以室外为主，但若夏天太过炎热，用餐体验一般，期待日后新规例实施可以在室内餐厅用餐，更为方便。

胡小姐称，狗狗平时入餐厅、乘车期间表现良好，但因曾被大狗咬过，对大型犬仍有顾虑。她亦表示，若餐厅选择更多，必定会增加外出用餐及消费，亦会增加留在港消费的意欲。

养狗11年花1500元扫保健品 冀宠物友善交通

养狗11年的吴先生在场花费了1500元购买宠物保健品如关节及肝脏补充剂，他表示，每年平均会到同类的宠物展「补货」两次，主要购买保健品和零食。对于放宽狗只进入食肆，他相当欢迎，虽然过去曾带同狗狗到宠物友善餐厅用餐，大多数是室外，但仍有部分食客未必接受，「佢哋会不停望」。

他坦言，平日最开心的是能与毛孩一同坐下用餐，政策放宽后可以让更多餐厅允许毛孩进入，「餐厅选择上亦多了」，期望能有更多室内共享空间，让毛孩可以一同用餐，令自己也会多了外出，更可远赴不同餐厅消费。他指出，若地铁或巴士也能宠物友善外出选择将大大增加。

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记者：何姵妤

摄影：苏正谦