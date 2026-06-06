狗只入食肆︱全港18区狗狗普查启动 首日800狗主参与 业界料放宽安排助推宠物经济

《全港18区狗狗普查2026》启动礼今日（6日）于「优质宠物用品展2026」大会舞台举行，以「毛孩健康」为核心，普查将涵盖各地区狗狗品种、数量、健康习惯及社交需求等内容，昨日首日的普查已吸引约800名狗主登记及填问卷。业界代表指出，容许狗只进入食肆的政策将释放庞大宠物经济潜力；训犬专家则强调，主人与宠物间的互信训练是实现人宠共融与保障安全用餐的关键。

完成登记可获限量实体卡牌

为鼓励更多狗主参与，普查特别加入近年卡牌收藏文化，推出《全港18区狗狗普查特别版》实体卡牌。首批限量1,000包卡牌将以18区为主题，并以36种本地常见狗狗品种作为设计元素。狗主完成普查及登记后，可免费获得限量卡牌体验包，每包内含5张卡牌，并设有不同稀有度级别及特别卡款。

业界料容许狗只进食肆带动经济

香港宠物业商会会长陈雅芝表示，近年流行宠物经济，其发展潜力亦相当大，相信容许狗只进入食肆政策正式生效后，除了餐厅的生意可大大受惠，亦可带动本地其他行业，包括宠物服饰、训练学校等，于社区内进一步推动人宠共融，带动本地经济。

倡推第二轮试验计划

陈提到，第一轮「狗只进入食肆（试验）计划 / 许可申请」已吸引不少餐厅参与，反应踊跃，但仍未能完全满足市民及业界的需求，相信未来若推出第二轮申请及逐步增加名额，将更受欢迎。她预计，新规例实施初期难免遇到不同问题，但呼吁市民以「人宠共融」的心态接受；又提醒，宠物主人带同狗只外出用餐时，注意礼仪及行为规范，避免影响其他食客或宠物，若狗只在社交或行为上有不足，主人可考虑参加训练课程，以提升在公共场所的适应能力。

专家示范餐厅社交技巧

此外，启动礼设有训犬师示范狗狗社交技巧，以推动宠物友善社区，向一众狗主展示经过适当训练的毛孩如何更自然、更安全、更和谐地融入商户、公共空间及社区活动。训犬师团队「乐趣尾巴」负责人Simon表示，狗只能否安全进入餐厅，关键在于主人与宠物之间的互信与训练。狗只所有行动必须经过主人的同意，以主人为主导的模式，才能避免突发行为，如不抢绳、做到「Sit」或「Stay」等简单指令，可大大提升安全性。

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主导训练防爱犬突发行为

除了家居训练，Simon称，狗只亦需在室外接受训练，例如是「抗敏训练」逐步适应声音、香水或特殊气味，一般训练时间短则一个月，长则半年，视乎狗只品种与年龄。他提到，不少主人习惯狗只在家中爬上餐桌，导致牠们出现不良行为，故要改善此习惯，应在适当时候给予奖励，避免狗狗误以为「爬上餐桌」等行为能换取食物。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦