涉吸食毒品后驾驶小巴的士 两司机被控毒驾罪提堂 准保释8月再讯

警方昨日于观塘一带巡逻期间，先后发现一辆小巴及一辆的士行驶时左摇右摆，截查后发现两名司机分别涉嫌吸食海洛英和俗称「K仔」的氯胺酮等。两人被控药后驾驶等罪，分两案今（6日）于观塘裁判法院提堂，暂毋须答辩，以待索取验毒报告。裁判官刘淑娴押后两案至8月3日再讯，并批准两名被告保释候讯，期间不得驾驶及须每星期到警署报到。

两案被告分别为54岁小巴司机许耀辉及53岁的士司机李剑文，各被控1项「在体内含有任何浓度的指明毒品时驾驶汽车」罪。

控罪指，许耀辉于2026年6月5日在牛头角道249号外驾驶一辆公共小巴，而当时他的血液和尿液含有甲基苯丙胺及海洛英或其有效成分；李剑文于同日在牛头角伟业街驾驶一辆的士，而当时他的血液含有氯胺酮或其有效成分。

控方今申请两案押后，以待索取验毒报告，两名被告暂毋须答辩。控方不反对两名被告保释，刘官批准两人以现金1000元担保外出，两人须交出所有驾驶执照，在保释期间不得驾驶及须每星期到警署报到一次。

案件编号：KTCC1135、1134/2026

法庭记者：王仁昌