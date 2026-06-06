Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉吸食毒品后驾驶小巴的士 两司机被控毒驾罪提堂 准保释8月再讯

社会
更新时间：12:22 2026-06-06 HKT
发布时间：12:22 2026-06-06 HKT

警方昨日于观塘一带巡逻期间，先后发现一辆小巴及一辆的士行驶时左摇右摆，截查后发现两名司机分别涉嫌吸食海洛英和俗称「K仔」的氯胺酮等。两人被控药后驾驶等罪，分两案今（6日）于观塘裁判法院提堂，暂毋须答辩，以待索取验毒报告。裁判官刘淑娴押后两案至8月3日再讯，并批准两名被告保释候讯，期间不得驾驶及须每星期到警署报到。

两案被告分别为54岁小巴司机许耀辉及53岁的士司机李剑文，各被控1项「在体内含有任何浓度的指明毒品时驾驶汽车」罪。

控罪指，许耀辉于2026年6月5日在牛头角道249号外驾驶一辆公共小巴，而当时他的血液和尿液含有甲基苯丙胺及海洛英或其有效成分；李剑文于同日在牛头角伟业街驾驶一辆的士，而当时他的血液含有氯胺酮或其有效成分。

控方今申请两案押后，以待索取验毒报告，两名被告暂毋须答辩。控方不反对两名被告保释，刘官批准两人以现金1000元担保外出，两人须交出所有驾驶执照，在保释期间不得驾驶及须每星期到警署报到一次。

案件编号：KTCC1135、1134/2026
法庭记者：王仁昌

最Hit
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
18小时前
00:34
黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴
突发
21小时前
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
社会
14小时前
01:05
尖沙咀34岁女途人疑遭的士撞飞30米 送院抢救不治 69岁男司机被捕
突发
9小时前
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
影视圈
20小时前
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
影视圈
18小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
2026-06-05 07:45 HKT
青衣长发邨换升降机钢门 7旬翁偷走新门入屋切割 锯声大作保安揭发
青衣长发邨换升降机钢门 7旬翁偷走新门入屋切割 锯声大作保安揭发
突发
3小时前
慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种
慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种
即时国际
51分钟前
张家辉罕爆追关咏荷全靠一男星怂恿 被爆追求细节：我唔敢开口点算 首揭女儿想当作家遭母阻止
张家辉罕爆追关咏荷全靠一男星怂恿  被爆追求细节：我唔敢开口点算  首揭女儿想当作家遭母阻止
影视圈
4小时前