汤文龙：法律制度具稳健及前瞻性 为推动创新与促进可持续发展基石

香港律师会会长汤文龙随同由行政长官李家超率领的商贸代表团，于乌兹别克斯坦塔什干进行历史性访问。汤文龙周四（6月4日）在乌兹别克斯坦工商会会议上发言时，引用习近平主席所言：「法治是最好的营商环境。」稳健而具前瞻性的法律制度，是吸引投资、推动创新与促进可持续发展的基石。

汤文龙表示，法律的确定性、透明度与公正性，不仅为外资提供信心与保障，更为所有商业活动提供不可或缺的制度支撑。香港的制度优势与发展经验正好印证这一点。凭借备受信赖的法律制度、稳固的普通法基础，以及具国际视野与专业诚信的法律专业群体，香港将继续发挥「超级增值人」的角色，促进国际投资与跨境争议解决。

冀透过制度对接与优势互补

随后代表团访问乌兹别克斯坦资讯科技园，深入了解其监管沙盒、知识产权保护、税务优惠及个人资料保障等制度设计，充分体现科技创新必须建基于完善法律框架之上。该国计划成立并采用普通法制度的塔什干国际金融中心（TIFC），亦将进一步提升法律确定性与国际竞争力，为外国投资者创造更可预期的营商环境。

访问期间，代表团亦与乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉．尼格马托维奇．阿里波夫会面，就资本市场互联互通、基建融资及绿色金融等领域深化合作交换意见，并期望透过制度对接与优势互补，实现互利共赢。同时，律师会持续推动法律科技及人工智能的负责任应用，透过发布人工智能立场文件及推行「知悉、参与、实践」三阶段策略，确保创新在法治、公平与问责的框架下稳健发展。凭借香港稳固的普通法基础及具国际视野的专业群体，律师会将继续在「一带一路」倡议下促进制度合作与跨境争议解决，为区域发展奠定更坚实的法律基建。

与学生交流被他们自信与开放视野深感鼓舞

行程期间，汤文龙亦与刚抵达乌兹别克斯坦参加 AL Khwarizmi International Mathematical Olympiad 的学生交流。这项国际数学奥林匹克汇聚来自乌兹别克斯坦及多个中亚国家的优秀青年学子，展现区内新一代在数学、科学与人工智能领域的卓越潜力与创新思维。汤会长对他们对知识探索的热诚、自信与开放视野深感鼓舞。这次交流展现中亚地区蓬勃向上的创新动能，也令人深刻感受到教育、科技与制度建设交织所孕育的未来希望。

