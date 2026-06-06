两蚊两折｜孙玉菡：仅约450人用量超过240程 不推行「限程做法」是实事求是

政府于4月3日起实施新安排，由过往「二元优惠计划」调整为「两蚊两折」。原订第二阶段每月限搭240程的方案将于明年4月实施。劳福局昨日（5日）宣布，综合考虑，当局决定不会推行限程方案。

相关新闻：

两蚊两折｜劳福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月仅450人受影响 惟更新系统涉款3000万

劳工及福利局局长孙玉菡今日（6日）在活动后会见传媒表示，不推行「限程做法」是实事求是，又指推行两蚊两折首月补贴减近7千万，他又提到，「两蚊两折」推行2个月来，每程平均补贴由$4.9下调至$4.5，节省4毫，预料「长车短搭」情况将会减少。

他指出，270万乐悠咭用户中，每月仅约450人用量超过240程，占比十分低。加上乐悠咭用户中有14万为残疾人士，反映出行转车次数较多，需要转车等导致高用量。如「两蚊两折」进行限程系统更新涉资3000万元，衡量现况后认为公帑运用并不划算。

记者、摄影：李健威