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梁荣武：下沉气流形成酷热天气 厄尔尼诺现象令本港气温偏热机会提高

社会
更新时间：10:33 2026-06-06 HKT
发布时间：10:33 2026-06-06 HKT

近期香港天气酷热，天文台录得34.6度，创下有纪录以来最热芒种。香港气象学会发言人、天文台前助理台长梁荣武今早(6日)在电台节目解释，昨日的天气在气象学上称为「强对流」，即是日间非常酷热，新界气温更高，酷热天气令空气上升，当升至一定高度时便会冷却凝结成水点或冰雹，形成「强对流」天气。「强对流」天气的特征是会带来大雨、冰雹及频密闪电。至于雨后出现的彩虹甚至双彩虹，则纯属光学现象；阳光在水点内进行反射与折射，将光线分解成不同颜色而形成。

厄尔尼诺增高温机率 台风数量或正常但威力较大

针对世界气象组织预测厄尔尼诺现象出现的机率极高，梁荣武表示，虽然厄尔尼诺会影响香港天气，但难以直接断定会因此出现特别大雨或更多台风。不过，但整体而言，出现厄尔尼诺的年份，平均全年录得雨量较大，全世界以至本港都会出现偏热天气的机率会提高。然而，并非出现厄尔尼诺年份，雨量就会偏高，根据天文台的预测，香港本年的雨量维持在2100-2700毫米，属正常至偏多范围。

至于台风方面，天文台预计今年将有4至7个台风，数量属正常范围。由于厄尔尼诺会令温暖海域东移，导致台风在较远的西太平洋形成，令打中香港的机会可能较低，但若台风真的袭港，由于其在海上吸收能量的时间较长，强度可能会较大。

低压区与下沉气流导致闷热 

他又解释，5月尾时出现几日酷热天气，主要成因是受到高空反气旋影响，令香港出现晴天，太阳很猛，风势较弱；最近六月这几天的连续几天酷热天气，是和南中国海低压区有关，气流是上升， 当上升至对流层顶就会散开，然后下沉的空气特性就是会比一般的空气更加热，受下沉气流影响，因此出现几日的高温。 
 

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