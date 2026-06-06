天气｜天文台：黄色暴雨警告信号现正生效 是否需发红雨要视乎强雷雨区发展

一道广阔低压槽正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。天文台在下午6时45分发出黄色暴雨警告信号表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。天文台于晚上7时05分发特别提示，指与广阔低压槽相关的强雷雨区正影响本港，是否需发红色暴雨警告信号，需视乎该雷雨区发展，市民需保持警觉。

天文台下午4时30分发天气提示，指受一道广阔低压槽影响，未来两三日本港天气不稳定，间中有骤雨及狂风雷暴。星期一及星期二（6月8及9日）雨势有时颇大。市民出门前请留意天气变化，进行户外活动时亦须时刻留意天文台的天气提示和天气警告信息。

天文台又预料，强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

在上午八时，位于台湾附近的热带低气压集结在鹿儿岛之西南约980公里，预料向东北移动，时速约30公里，横过琉球群岛一带。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时部分地区雨势较大。日间最高气温约32度。吹轻微至和缓南至西南风。

展望未来两三日间中有骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大，高温天气缓解。