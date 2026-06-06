天气｜天文台晚上8时55分再改发黄色暴雨警告信号

一道广阔低压槽正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。天文台晚上8时55分再改发黄色暴雨警告信号。天文台是于晚上7时55分发出红色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过50毫米的大雨，且雨势可能持续。

教育局宣布学校应采应变措施确保学生安全，正在上课的学生应继续上课，直至放学时间，并在安全情况下方让学生回家。

天文台于下午6时45分先发出黄色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。其后于晚上7时05分发特别提示，指与广阔低压槽相关的强雷雨区正影响本港，是否需发红色暴雨警告信号，需视乎该雷雨区发展，市民需保持警觉。

天文台下午4时30分发天气提示，指受一道广阔低压槽影响，未来两三日本港天气不稳定，间中有骤雨及狂风雷暴。星期一及星期二（6月8及9日）雨势有时颇大。市民出门前请留意天气变化，进行户外活动时亦须时刻留意天文台的天气提示和天气警告信息。

天文台又预料，强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

在上午八时，位于台湾附近的热带低气压集结在鹿儿岛之西南约980公里，预料向东北移动，时速约30公里，横过琉球群岛一带。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时部分地区雨势较大。日间最高气温约32度。吹轻微至和缓南至西南风。

展望未来两三日间中有骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大，高温天气缓解。