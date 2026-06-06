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天文台｜珠江口一带雷雨区正靠近香港 可能未来两三小时影响本港

社会
更新时间：16:34 2026-06-06 HKT
发布时间：08:02 2026-06-06 HKT

一道广阔低压槽正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。天文台于下午6时发特别提示，指珠江口一带的雷雨区正靠近香港，可能未能两三小时影响本港，市民要留意天气变化。

天文台下午4时30分发天气提示，指受一道广阔低压槽影响，未来两三日本港天气不稳定，间中有骤雨及狂风雷暴。星期一及星期二（6月8及9日）雨势有时颇大。市民出门前请留意天气变化，进行户外活动时亦须时刻留意天文台的天气提示和天气警告信息。

天文台又预料，强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

在上午八时，位于台湾附近的热带低气压集结在鹿儿岛之西南约980公里，预料向东北移动，时速约30公里，横过琉球群岛一带。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时部分地区雨势较大。日间最高气温约32度。吹轻微至和缓南至西南风。

展望未来两三日间中有骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大，高温天气缓解。

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