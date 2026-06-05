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鼠患︱旺角废屑箱旁被指垃圾散落有老鼠啃食 食环署 : 有人恶意破坏 涉事男子已被捕

社会
更新时间：21:36 2026-06-05 HKT
发布时间：21:36 2026-06-05 HKT

上月有传媒报道旺角有废屑箱旁垃圾散落一地，以及有老鼠啃食垃圾。食物环境衞生署发言人今日（5日）表示，调查后发现有人刻意将废屑箱内的垃圾倒出，并干扰该署设置的捕鼠器。在警方协助下，涉案男子已被拘捕。发言人表示，食环署谴责恶意破坏环境衞生的行为，署方会就案件进行进一步调查，如有足够证据会提出检控。

根据《公众洁净及防止妨扰规例》（第132BK章），耙拨废物属违法，违者初犯可被判处罚款5,000元，再犯则可被判处罚款10,000元；而根据《公众衞生及市政条例》（第132章），干扰食环署用作消灭和除去虫鼠的器材，亦属违法，违者可被判处罚款5,000元。

5月已于旺角向违例人士共发160张定额罚款通知书

发言人表示，署方亦已加强在旺角打击非法弃置垃圾等违法行为，包括在清晨及晚间时段进行突击执法行动。单在5月，食环署已根据《定额罚款（公众地方洁净及阻碍）条例》（第570章）在旺角向违例人士共发出160张定额罚款通知书。食环署同时已加强旺角内后巷的清洁及防治鼠患工作。署方会持续留意该区衞生情况并采取适当行动。

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