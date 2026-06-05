乙流︱17岁男童并发严重肺炎及休克 发烧及血含氧度下降 情况危殆留医PICU

衞生署衞生防护中心今日（5日）正调查一宗儿童感染乙型流感的严重个案，涉及一名患有长期病患的17岁男童。他于5月27日因发烧、呕吐及癫痫发作被送往将军澳医院，接受治疗后情况渐渐好转。他一直留院，并于6月3日再度出现发烧，开始咳嗽和痰中带有血丝，昨日（4日）因血含氧度下降，被转送到基督教联合医院儿童深切治疗部。他于6月4日采集的呼吸道样本经化验后证实对乙型流感病毒呈阳性反应，临床诊断为乙型流感并发严重肺炎及休克。病人目前仍然留医，情况危殆。

患者没打流感针 于灵实恩光学校寄宿 学校无爆流感

中心初步调查结果显示，男童没有接种2025／26年度季节性流感疫苗，他在潜伏期内没有外游或上学，其密切接触者亦没有出现病征。他于将军澳灵实恩光学校寄宿，该学校近日没有出现流感爆发的情况。中心会继续调查个案。

男童现于联合医院儿童深切治疗部留医，情况危殆。资料图片

患者于将军澳灵实恩光学校寄宿。网图

本港流感活跃程度近几周有所上升，但目前仍低于基线水平。根据以往经验，香港每年有机会出现两个流感季节。去年夏季流感季节较过往迟开始，并持续较长时间，从去年9月初延续至今年一月初，以致传统于每年第一季出现的冬季流感季节于今年没有出现。鉴于距离上一流感季节已经有约半年时间，社区累积了一些近月没有感染流感的市民，因此不排除流感活跃程度有机会进一步上升。

中心提醒市民如出现发烧及呼吸道病征，尤是儿童、长者及有长期病患人士，应尽快求医，以及早接受治疗。儿童患上流感，情况可能迅速恶化，家长必须注意患病儿童的身体状况，一旦发现病童情况转差，例如出现呼吸急促、喘鸣、咀唇发紫、胸痛、神智模糊、持续发烧或抽搐等，必须立即前往急症室求医。

