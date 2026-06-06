模拟塌树、水浸棚屋、堕海救援 民政处统筹跨部门防灾演练 关爱队化身社区最强后盾

台风和雨季将至，为提升地区应对恶劣天气和紧急事故的能力，各区民政处统筹多个政府部门、纪律部队和地区机构举行联合演练。大澳举行的年度严重水浸模拟救援和疏散演练，模拟严重水浸、棚屋居民被困和塌树伤人等突发事故；在红磡新海滨举行的跨部门风雨季演习，重点防范恶劣天气下市民追风逐浪可能引致的意外。演练中，除了消防处、警务处和民安队等前线应急部队外，关爱队亦肩负防灾支援的重要角色，尽量减低人命伤亡和财物损失，发挥「民政帮到你」的精神。

离岛民政处日前于大澳举行年度严重水浸模拟救援及疏散演练，模拟天文台预测海平面高度将达海图基准面3.3米或以上时，大澳严重水浸紧急应变计划便会全面启动。演习中，警方出动无人机进行广播，提醒低洼或棚屋居民尽快疏散。

大澳年度水浸演练 模拟多场紧急救援

是次演练设有多个突发事故场景，例如一名长者试图搬走家具避免水浸，意外割伤手臂并出现心绞痛，消防及警察到场为他初步包扎，检查身体状况及协助联络家属。另外，一名居民和年幼子女因海水涌入棚屋而被困，两人面临失温危机，民安队紧急救援中队出动小艇将他们带到安全位置，并安排轮椅及锡纸保暖。

演习同时模拟有市民遭塌树击中受伤，消防及救护员一边治理伤势，一边锯开断枝开路，并将伤势较重者经消防轮送院治理。

关爱队主力灾后支援

演练中，关爱队主力负责灾后支援工作，待台风「落波」或恶劣天气消散后，关爱队在安全情况下协助将受灾居民从民政事务总署开放的临时庇护中心送回家中休养，为社区传递关怀力量。

离岛民政事务专员杨蕙心表示，关爱队是民政处和特区政府在地区很重要的合作伙伴，尤其大澳地区老龄人口较多，他们在紧急状况发生时，需要个人化关爱服务和支援。她指，演练不仅让部门熟悉救灾流程，也希望居民了解政府在严重水浸时的工作，从而在真实灾难发生时配合政府工作，保护人身和财产安全。

红磡新海滨联合演练 防范追风逐浪意外

油尖旺新地标红磡新海滨早前已开放公众使用，因该处三面环海，恶劣天气下较为当风，有机会吸引市民不听劝告到场追风逐浪，增加发生意外的风险，油尖旺民政处日前举行跨部门风雨季演习。

演习重点包括警方和消防代表讲解防灾部署，示范如何在突发事故下进行拯救，并展示遥控救生浮标、遥控救生抬床等专业装备。油尖旺民政事务专员李家维亦有联同当区关爱队向市民派发宣传单张，提醒遇上恶劣天气时首要顾及人身安全。

李家维专员解释，红磡新海滨作为区内新地标，遇上大雨或大风日子，不排除市民会有观浪等活动，他不时与各部门检视情况，并与红磡新海滨主办方评估是否需要加固椅子或装饰品等装置。

他又指，民政处会定期举行跨部门会议，就区内较易受风雨影响的地点预先收集情报和进行评估，从而作出针对性处理。「我们善用不同地区网络，例如关爱队、区议员、三会成员，透过全面的社区网络，将防灾意识全面传达给市民。」

