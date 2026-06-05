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导游涉不当言论强迫旅客购物 旅监局即日起吊销导游牌照

社会
更新时间：16:48 2026-06-05 HKT
发布时间：16:48 2026-06-05 HKT

旅游业监管局（旅监局）于今年4月公布一宗涉及内地访港旅行团的强迫购物个案。经过深入调查后，证实涉案导游萧文忠在今年2月至4月带团期间，曾发表不当言论迫使旅客购物。为此，旅监局决定即日起吊销其导游牌照。

旅监局再次强调，对于任何强迫购物及有损香港旅游业声誉的行为绝对「零容忍」，并呼吁旅客在报名参加访港团时，务必确保内地旅行社具备合法经营资格，且在港的行程须由香港持牌旅行社负责接待。

此外，旅监局表示为进一步保障入境旅客的权益，将透过多管齐下的策略来提升监管力度，当中包括展开联合执法行动、推广公众教育、深化与内地相关部门的合作，以及采取严厉的纪律处分。为落实相关工作，旅监局主席林诗棋于上月18日带领团队前往深圳，与当地的监管机构代表会面，双方就打击强迫购物等行业不良手法、优化跨境合作及监管机制等旅游市场管理议题进行意见交流。
 

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