宏福苑听证会︱第5轮本月22至25日举行 6.8起可网上预约旁听 预计仍有下一轮

大埔宏福苑火灾独立委员会新一轮听证会将于本月22至25日举行。独立委员会今日（5日）公布，将于6月22日、6月24及25日进行第5轮共3场听证会，公众人士可于6月8日上午10时至6月11日上午10时期间透过网上系统，选取及预约登记有意旁听的场次。

主场地和两个转播区提供360个旁听名额 一半优先予宏福苑居民

听证会于上午10时至下午1时，以及下午2时15分至4时30分，在中环爱丁堡广场三号展城馆三楼多用途厅进行。委员会会在第5轮听证会，听取分别由政府及委员会委聘的专家关于起火和火势迅速蔓延等事宜的口述证供，部分作供会以英语进行。展城馆现场设有广东话、普通话和英语即时传译。委员会将适时于其网页公布每场听证会会出席作证的证人具体名单。

听证会将预留部分座位予涉事方，并会开放名额予公众人士旁听。为能让更多公众人士出席旁听，听证会的过程将会分别在设于展城馆地下，以及香港中央图书馆演讲厅的转播区同步转播，部分公众人士会获安排使用该两个转播区旁听。主场地和两个转播区共可提供约360个公众人士旁听名额，而当中约一半名额会优先分配予宏福苑居民，传媒则另行安排。

为免公众人士长时间在场外排队轮候，及让有意旁听者在听证会当天前可确实知悉是否已取得旁听名额，就第5轮听证会，公众人士（包括宏福苑居民）须于6月8日上午10时至6月11日上午10时期间，透过网上预约（eform.cefs.gov.hk/form/ic-hearing/tc/），选取有意旁听的日子（可选取一场或多场），并递交登记表格。委员会秘书处会根据系统接收登记表格的时间纪录，按先到先得的原则分配名额。

按现时计划，委员会预计仍有需要举行听证会，相关详情（包括具体日期，以及公众旁听预约安排）会另行公布。

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行政长官就大埔宏福苑火灾成立独立委员会，审视火灾的事故原因及相关问题，提出建议，防止同类事故再次发生。委员会于2025年12月19日正式展开工作。听证会自3月19日开始，至今已进行了4轮24场。委员会在听证会中，就职权范围中所列事项听取证据，并透过证人的口述证供、书面陈述，以及以其他方式提交的证据，厘清相关事实，作为日后撰写报告及提出建议的重要基础。