两蚊两折｜消息：「长车短搭」明显改善 劳福局决定不推动第二阶段每月限搭240程方案
更新时间：14:59 2026-06-05 HKT
发布时间：14:59 2026-06-05 HKT
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为节省政府开支以及解决「长车短搭」问题，政府于本年4月3日起实施新安排，由过往的「二元优惠计划」调整为「两蚊两折」。原订第二阶段每月限搭240程的方案，将于2027年4月实施。消息指，自实施「两蚊两折」以来「长车短搭」问题已获处理，有明显改善，劳福局最快日内宣布，决定不推动第二阶段每月限搭240程的方案。
劳福局于今年4月中向立法会特别财委会提交文件，「二元优惠计划」全面实施实名制后首年，受惠于「两蚊车」人士中约259万人是60岁以上长者，约13万人是60岁以下残疾人士。整体受惠者中，2.2万人每月平均乘搭车船达120至240次，另有220人每月平均乘搭超过240次，即平均每日至少搭8次。
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当中60至64岁群组是获补贴最多的组别，人均每月获政府补贴262元，平均每程补贴额为7.4元，有90人每月平均乘搭超过240次，最频繁者更平均每日乘搭20次，即每月平均乘搭600次，推算下来，补贴额或达4440元。
劳福局当时亦披露，「两蚊两折」及「优惠车程设限」调整方案的系统调整及测试等费用，初步估计约9,000万元，扣除八达通卡有限公司及相关公共交通营办商愿意承担的部分，由政府承担的开支约6,000万元。
记者：郭咏欣
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