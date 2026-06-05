两蚊两折｜劳福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月仅450人受影响 惟更新系统涉款3000万

为节省政府开支以及解决「长车短搭」问题，政府于4月3日起实施新安排，由过往「二元优惠计划」调整为「两蚊两折」。原订第二阶段每月限搭240程的方案将于明年4月实施。劳工及福利局局长孙玉菡今日( 5日 )指，审视了「两蚊两折」实施后的最新数据，发现由去年5月至今年4月乘车超过240程的受惠人士每月平均只有约450人，在约270万名受惠总人数之中可谓微不足道，加上系统更新及测试的开支估计约为3,000万元，并不划算，综合考虑，当局决定不会推行限程方案。

每月限搭240程方案 将影响些残疾人士出行

劳福局下午于社交平台发文，指二元优惠计划「两蚊两折」新安排已在今年4月3日顺利实施，至今运作顺畅。政府于该段期间收到一些残疾人士来信，就日后实施限程方案（即优惠车程每月只限240程的方案）表达关注。他们指出部分残疾人士须要比一般人较多次转车才能到达同样的目的地，也有一些残疾人士须要年长照顾者陪同，才能上班、上课。对他们来说，每月240程未必足够。

当局审视了「两蚊两折」实施后的最新数据，发现由去年5月至今年4月乘车超过240程的受惠人士每月平均只有约450人，在约270万名受惠总人数之中可谓微不足道。然而，在上述450人中，约22%为合资格残疾人士。这比例却远高于合资格残疾人士（约14万人）在受惠总人数的占比（约5%），在一定程度上印证了部分残疾人士确需较多车程。

乘车逾240程受惠人士 每月平均仅约450人

虽然受影响的人数不多，但若实施限程方案，难免会影响部分残疾人士出行，包括就医覆诊、接受康复服务、工作等生活需要。虽然大部分受惠人士一般不会每月乘车超过240程，但限程方案难免会使大家（尤其是老友记）担心超过限制，部分人士或会因而不时检查剩余优惠车程，徒添心理负担。

另一方面，每月乘车超过240程的只有数百人，实施限程方案每年可节省的公帑约几十万元，但系统更新及测试的开支估计约为3,000万元，并不划算。综合考虑，当局决定不会推行限程方案。希望所有合资格残疾人士及老友记安心使用二元优惠计划，做个精明乘客，避免长车短搭，开心出行，融入社会。

劳福局于今年4月中向立法会特别财委会提交文件，「二元优惠计划」全面实施实名制后首年，受惠于「两蚊车」人士中约259万人是60岁以上长者，约13万人是60岁以下残疾人士。整体受惠者中，2.2万人每月平均乘搭车船达120至240次，另有220人每月平均乘搭超过240次，即平均每日至少搭8次。

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当中60至64岁群组是获补贴最多的组别，人均每月获政府补贴262元，平均每程补贴额为7.4元，有90人每月平均乘搭超过240次，最频繁者更平均每日乘搭20次，即每月平均乘搭600次，推算下来，补贴额或达4440元。

劳福局当时亦披露，「两蚊两折」及「优惠车程设限」调整方案的系统调整及测试等费用，初步估计约9,000万元，扣除八达通卡有限公司及相关公共交通营办商愿意承担的部分，由政府承担的开支约6,000万元。

记者：郭咏欣