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七旬钢琴老师涉非礼女学生 自辩指曾遭事主大腿夹手称「我会夹得好实㗎」

社会
更新时间：16:40 2026-06-04 HKT
发布时间：16:40 2026-06-04 HKT

七旬钢琴老师涉在琴行非礼16岁女学生一案续审，被告今早在九龙城裁判法院自辩称，女学生不时会胡乱称呼他为「Daddy」，他亦允许女学生私下用此称呼，女学生去年3月底上课时坐姿不端，被告担心会引起其他老师注意，遂伸手推女学生的膝盖，怎料女学生却用大腿夹住他的手，被告将手抽回后表示「唔好咁用力㖞」，惟女学生却笑著回应「我会夹得好实㗎啦」。

同情X需服精神科药物 

79岁被告吴立卫自辩称，他在1979年毕业于天津音乐学院，来港后在淘大的金声琴行任教逾30年，惟如今因患严重眼疾而近乎失明。被告忆述自2023年10月起担任女学生X的钢琴老师，惟X不但反应迟钝，更无法专注学琴，及后得知X需服用精神科药物，因此对X感到同情。

容许X以「Daddy」称呼

被告续供称，X不时会胡乱称呼他「Daddy」，他起初没有理会，惟其后允许X可以私下以此称呼，并向X强调不能在他人面前称呼「Daddy」，解释此称呼会尴尬。

伸手改坐姿反遭双腿夹手

被告忆述，X在去年3月30日如常来琴行上课，当X开始弹琴时，他有托住X的手腕以改正姿势，维持约几秒。及后，X跷起脚玩手机，被告担心X的行为引起其他老师注意，故要求X不要跷脚。被告透露，曾多番要求X改正坐姿，X不但无视其要求，更故意晃动双腿，他遂伸手推X膝盖，试图令X坐好，惟X随即再跷脚，并用大腿夹住被告的手。被告将手抽回后向X表示「唔好咁用力㖞」，惟X笑著回应「我会夹得好实架啦」，被告直指当时气氛尴尬，至下课后叫X离开。

被告吴立卫，被控于2025年3月30日，在九龙湾牛头角道77号淘大商场3期2楼「金声琴行」猥亵侵犯另一人，即女童X。

案件编号：KCCC900011/2026
本报记者

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