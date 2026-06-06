42岁内地妈怀孕34周闯关来港读硕士 小红书分享生仔攻略：BB出生即享永居 陆伟雄：或涉虚假陈述

【双非／香港永久性居民／香港居留权／内地生】近年，透过各项人才或进修计划来港获取身份的途径备受内地网络关注，其中「赴港修读硕士」更被部分人视为取得香港永久居留权的「最低成本」捷径。随着社交平台如小红书上涌现各种「来港生仔攻略」，有小红书用户发文，指自己决定去香港生婴孩已筹划良久，发现最其他人才计划并不合适，认为来港读硕士产子的方法最为便宜，取得读书签证后便立刻来港待产，更称赴港时已怀孕34周。

42岁内地妈申请来港读书前已怀孕 公院生产仅花550元

一名来港读硕士生子的内地妈妈自称42岁，来港读书前已是两孩之母。她在小红书多次发出帖文，分享自己来港读硕士为新生婴孩取得永居权的方法。她比较其他人才计划等，认为来港读硕士成本最低，只须约35万人民币，当中已包含学费及生活费，毕业后更享2年的IANG签证，直言「简直不要太香」。在打算申请来香港读硕士前她已发现怀孕，当得悉在港读书时诞下婴孩，孩子便立刻享有永居权，「这个诱惑真的太大」，她便随即联络中介，7月赶上尾班车，在怀孕34周、「肚子很显」时闯关成功，并在香港公立医院剖腹分娩，５天４晚花费550元港币。在取得婴孩的出生纸、回乡证等身份文件后，便立刻赶回内地。

该妈妈除发帖分享生子经过及当中的心路历程外，亦不时发布来港生仔攻略，包括「学生签怀孕入境风险提示」、「港硕怀孕以后该怎么办」等。除该帖文教来港读硕士生孩子的帖文外，亦有不少攻略教已怀孕内地妈妈如何过关。

陆伟雄：若以读书为借口产子 或涉虚假陈述

大律师陆伟雄接受《星岛头条》电话访问时指出，这类案件的关键在于当事人来港的「真正目的」。若证实是以读书为借口欺骗入境处以达成产子目的，最高可被判处监禁14年；然而，无论父母最终是否被定罪，根据《基本法》规定，在港出生的婴儿仍可享有香港永久居留权。

伟雄表示，如果当事人的真正目的是来港读书，在留学期间巧合怀孕并顺便生子，这无阻读书原来的目的，因此并未触犯法例，因为「法律不是不准人生小孩或怀孕」。相反，若当事人根本的目的是来港生小孩，却向入境事务处加以包装、讹称或作虚假陈述，假装来香港读书，这便属于违法行为。

他又称，无论父母当初有没有资格来港，或者是否使用了非法手段，只要小朋友在香港正式出生的事实成立，便受法例保障。根据《基本法》第24条规定，只要在香港出生，原则上就享有香港永久居留权。

劳福局回应立法会议员质询 未发现有「以来港发展为名产子为实」情况

翻查资料，选委界立法会议员李浩然去年10月就据称有人透过人才入境计划来港产子后便离开的相关议题向劳福局作书面质询。劳福局回复指，任何人向入境处作出虚假申述或申报失实资料，一经定罪最高可被判罚款15万及监禁14年。入境处设有严谨有效的机制，就人才入境计划的每宗申请进行严格审批，以确保只有符合获批资格及相关入境政策的人士才获准在港居留。申请获批的都是香港希望吸纳、具竞争力的人才。据局方观察，仍未获聘的人才都有兴趣在港长远发展，并未发现有人所谓「以来港发展为名，产子为实」的情况。