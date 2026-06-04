钟景辉离世︱演艺学院两代学生悼念 梁祖尧难忘恩师两句教诲 刘锡贤：他执导从不骂人

戏剧大师钟景辉（King Sir）昨日（3日）离世，享年89岁。King Sir是香港演艺学院创院院长，毕生致力戏剧教育，桃李满天下。演员梁祖尧及刘锡贤同为演艺学院毕业生，二人回顾与King Sir的师生缘分，难忘恩师的一言一行深刻影响他们的戏剧生涯。

钟景辉离世︱梁祖尧难忘恩师两句教诲

梁祖尧在电台节目表示，当年King Sir负责教授他西方戏剧史。他忆述恩师曾以相同对白重复演绎近一分钟的破格示范，启发学生思考舞台效果，令他印象深刻。梁祖尧指，恩师有两句话让他终生受用：第一是警告若无法与「不安全感」共存，便应离开演艺行业。他原本以为是指工作不稳定的不安全感，后来领悟「不安全感」其实是每次表演时难以捉摸的外界评价，需要有强大的心理质素去面对他人的褒贬；第二是强调所有艺术不论手法如何，最终主题必是「真善美」与「爱」，这句话深刻影响了他日后的演艺创作。

钟景辉离世︱刘锡贤：恩师执导威力在于从不骂人

刘锡贤是演艺学院首届学生，他透露自己中学毕业后观看King Sir的舞台剧《梦断城西》，深受感动而投身戏剧。他表示，当年King Sir亲自教授导演技巧，其执导威力在于从不骂人，总会慈祥及清晰地指出错误，更会以演员心态亲自引导，让大家能瞬间进入状态，「整出剧的灵魂早已在他心中」。

2002年，刘锡贤获邀在《金池塘》中饰演邮差，首度与恩师同台做对手戏，近距离观察大师演出的经验让其大受启发。