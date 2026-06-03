涉收贿1.4亿元优待澳洲商人 上巿公司副总经理及父母将交付高院审理

廉署早前先后起诉一名时任上市公司副总经理及其父母，在该上市公司投资海外地产发展项目时涉嫌贪污以优待一名澳洲商人，涉及贿款总值约2,500万澳元。东区裁判法院今日批准控方申请修订控罪书，加控该副总经理及其母一项贪污罪名，案件稍后将交付高等法院进行答辩。

经修订控罪后3被告同被控两贪污罪

三名被告分别为吴为，46岁，首创置业股份有限公司(首创置业，现已退市)时任副总经理；及其母亲韩尚敏，75岁，早前被控一项串谋使代理人接受利益罪名。吴为父亲吴祖皇，77岁，被控两项串谋使代理人接受利益罪名。

三人今日分两案于东区法院应讯。主任裁判官张志伟批准控方申请修订吴为及韩尚敏的控罪书，并新增一项贪污罪名，三人现同被控两项串谋使代理人接受利益罪名。

主任裁判官又批准控方申请将两宗案件合并，稍后交付高等法院进行答辩。案件押后至7月13日在东区裁判法院提讯。各被告继续获准保释。

涉收2500万澳元优待澳洲商人

首创置业于2003年6月至2021年9月期间在香港交易及结算所有限公司上市。案发时，吴为是首创置业的副总经理，他同时担任首创置业澳洲分公司的总经理。

两项控罪指三名被告涉嫌于2014年6月至2021年11月期间，一同串谋从一名澳洲商人接受2,200万澳元贿款及一项投资机会合约获利约300万澳元，致使吴为在首创置业的业务上优待该澳洲商人及与其有联系的公司。

廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现自2014年起，首创置业按照吴为的建议，先后投资澳洲多个地产发展项目，总值约8.2亿澳元，当中大部分项目由该名澳洲商人有联系的公司开发。