爆粗校长｜李卓兴辞职但要求8月底始生效 新会商会中学校董会不接受：即时解雇不予代通知金

屯门新会商会中学校长李卓兴于新加坡发生爆粗事件后，上月底向校董会请辞校长一职。新会商会中学办学团体及新会商会中学法团校董会今日(3日)发表联合声明，证实已即时解雇前校长李卓兴，原因为其在境外交流团期间的行为严重违反教师专业操守。

办学团体确认李卓兴粗鄙行为严重违反教职人员专业守则

办学团体及法团校董会分别于2026年5月29日召开紧急会议，审视李卓兴在2026年5月22日于新加坡交流团期间的行为。据网上流传短片、相关传媒报道，以及法团校董会与李卓兴及随团教师的面见纪录，办学团体确认李卓兴的粗鄙行为严重违反教职人员专业守则，尤其抵触教育局于2022年发出的《教师专业操守指引》第三条「以身作则」的要求，作出令教师专业形象受损的行为，损害家长及社会人士对教师的信心。

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声明指出，李卓兴身为校长，社会及家长对其以身作则的要求及期望更高。其行为不仅破坏学校声誉，亦贬损办学团体多年来兴学育才的努力。

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法团校董会: 若李卓兴8月31日前仍任校长 将严重影响学校正常运作

法团校董会透露，曾于5月28日收到李卓兴的辞职信，生效日期为2026年8月31日。然而，办学团体商讨后，指示法团校董会即时解雇李卓兴，免去其在新会商会中学的一切职务。随后的法团校董会会议决定不接受其辞职申请，认为若他在本年8月31日前仍担任校长，将严重影响学校正常运作，令校内师生无法尽快重新出发。因此，法团校董会跟从办学团体指示，引用《雇佣条例》第9条（雇主有权无须给予通知而终止雇佣合约），即时解雇李卓兴及免除其所有职务，不须给予通知或代通知金。

副校长陈庆冲即日起担任代理校长

法团校董会同时宣布，副校长陈庆冲即日起担任代理校长，直至另行通知。此外，法团校董会将成立校长遴选委员会，招聘校长继任人。

就李卓兴在新加坡的粗鄙行为引起不安，法团校董会向香港及新加坡各界人士衷心致歉。法团校董会已指示学校持续留意学生及家长的情绪，有需要时给予适当辅导。

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法团校董会亦会指示学校审视教职人员的行为指引，监察及确保教师遵循应有的专业操守及行为规范，要求教师以身作则、严以律己、修养品格，从而引导学生追求高尚情操。

此外，法团校董会将成立一个专责团队，由具经验的教育界人士组成，重新检视学校的行政及人事管理，并向法团校董会提出建议。法团校董会再次向所有受该事件影响的人士致歉，并多谢社会各界关注此事。