积犯抢劫六旬妇$4000颈链 称因生日「请阿妈饮茶」而犯案 判囚2年

48岁男前年9月因见六旬妇戴金颈链而生贪念，一路尾随至对方住所，并在走廊劫去近4000元的颈链。男子被捕后称即将生日，「请阿妈饮茶」而犯案。男子今于区域法院承认一项抢劫罪，被判囚2年。法官陈广池指，被告案底累累曾被判监及罚款，惟他无珍惜机会，再次犯罪。被告自称「孝子」，其愚蠢行为却使父母伤心。

患焦虑抑郁20年自称孝子

陈官引述求情指，被告郑文基患焦虑及抑郁逾20年，更在2024年患上惊恐症。案发翌日为被告的生日，他想家人开心，同时因经济压力而思绪浮沉，终因贪念犯案。被告在求情信中自称「孝子」，承诺不会再犯，望法庭给予机会，好让被告照顾双亲。

陈官表示，被告并非在街上随手抢劫，而是刻意尾随事主到其住所，抢夺过程中有使用武力，所幸事主无受伤。考虑到被告认罪，事主最后失而复得，陈官终判处监禁2年。

尾随事主返家途中抢颈链

2024年9月23日晚上，62岁女事主戴著价值3,900港元的颈链，通过一个需以密码开启的入口，进入秀茂坪顺利邨利富楼。等升降机时，被告身穿黑衣在入口处敲门，事主以为同为住户故开门让被告入内。

被告尾随事主进入升降机，但无按下任何楼层。到达所住楼层后，事主行向住所，突然听到身后有人大声说话，转身发现被告伸手向她的心口。事主随即护住心口并与被告拉扯约2秒，二人失平衡倒地。纠缠期间被告的手机掉下，事主趁机逃回住所。

称生日想请母亲饮茶故而犯案

事主回家后发现颈链失踪，而且后颈发红遂报警。警方到场调查，发现走廊有一枚玉吊坠，原本挂在事主的颈链上。警方翌日拘捕被告，他在警诫下承认「我今日生日等钱洗，请阿妈饮茶，先抢个女人条链」。

被告亦在录影会面中指，他在顺利街市见到事主戴著金链，故尾随她至案发大楼，再进入升降机。夺去事主的颈链后，被告走楼梯至下一层，再坐升降机离开。

案件编号：DCCC108/2025

本报记者