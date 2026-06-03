退休计划协会研究：月花两万 每年有3%投资回报 活到100岁竟要储咁多万？

香港退休计划协会今日发表研究报告，指退休开支年期会随寿命拉长，若活至100岁，退休储蓄需达710万元。

研究参考政府统计处「2019至20年住户开支统计调查」及消委会2024年公布的「香港银发经济消费者调查」数据，将每月基线退休开支定为2万元。当中又估算，港人有每年3%投资回报，同时退休开支会随著通胀每年增长2%。

协会补充，研究未涵盖社会福利措施对退休负担的舒缓作用。另一方面，不同类型的退休人士有不同需要，研究希望唤起社会对退休保障的关注，而非反映各阶层的实际所需。

男性活到97岁需储备660万元 女性活到90岁须坐拥540万元

按研究估算，男士由65岁退休，需坐拥460万元，才能维持基线生活，活至预期寿命的86岁；若要建立全面的90%信心水平(规划至97岁)，则需增至660万元。至于65岁女性退休人士、预期寿命90岁，则要坐拥540万元以维持基线生活；若要达到全面的90%信心水平(规划至100岁)，更需增至710万元。

雇主投放资源提升员工财务健康 可提升员工工作效率

研究亦访问中电集团、香港浸会大学、香港房屋协会、怡和集团、中航明捷地勤服务有限公司、港铁公司及电能实业有限公司，这些雇主共管理逾9万名员工。当中发现，不少大型企业对强积金(MPF)或职业退休计划(ORSO)制度的供款比例，占薪酬8%至15%。协会指，雇主投放资源提升员工财务健康，可提升员工工作效率，创造双赢效益。

协会就强化本港退休体系提出多项建议，包括为「可扣税自愿性供款」（TVC）与「合资格延期年金保单」（QDAP）设立独立扣税上限、为被供养家庭成员引人独立TVC扣税配额，鼓励自愿性储蓄；扩大发行专属的银色债券及本地基础建设债券，保障退休人士免受通胀影响等。

记者、摄影：萧博禧

